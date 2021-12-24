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新北市府攜手電信業者 強化手機標示牌登山訊息不漏接
近年戶外活動盛行，登山安全成了出遊最優先的考量，新北市觀光旅遊局首度攜手中華電信，針對熱門岩場路線石碇區筆架山連峰、皇帝殿登山步道及新店獅仔頭山步道等，完成設置37面可通訊告示牌，讓民眾從事戶外活動可即時掌握位置，也大幅提高呼救品質，提升登山活動的安全性。
觀旅局長蔣志薇表示，新北市境內擁有豐富的山林資源，非常適合各族群參觀體驗，部分岩場路線更因為奇險峻峭時常吸引民眾一睹風采，不過山區訊號容易受地形阻隔、天氣不良等因素干擾，當發生山區事故時，良好通訊與位置資訊往往是山區救援的關鍵。
此次與全台訊號涵蓋最廣的中華電信合作，針對石碇區筆架山連峰、皇帝殿登山步道及新店獅仔頭山步道建置共37面手機可通訊標示牌，標示牌的位置和顏色很容易辨識，民眾經過時不妨多留意設址地點，有需要時在有訊號處發出緊急訊息、回報位置資訊，發生意外時才能有效對外求援。未來也將持續邀集通訊業者，共同改善步道行動通訊品質，提供健行民眾更安全、優質的戶外體驗。
觀旅局提醒，為了讓大家登山時有更充份的資訊，新北市觀光旅遊網網站提供各區熱門登山步道、長距離健行的淡蘭古道離線軌跡(GPX)檔案及教學，可以先將GPX檔下載至手機，登山時面對無通訊的地點，藉由手機自身具備的GPS功能，便能夠掌握即時位置及登山路線，在登山戶外體驗時不迷航！
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