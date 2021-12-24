聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲七周年記者會請他來 林勝東：罷昶交由民意決定
台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。邀請三位市民代表中，包括環南市場攤商自治會長林勝東。由於立委林昶佐出現罷免危機，一切都是因為7月初在環南市場遭林勝東嗆聲。林受訪時，對於罷昶是否會表態，他說，這要交由中正萬華民意來決定，這和政黨間的鬥爭沒有關聯，不要牽扯的太遠。
他說，疫情把萬華重創嚴重，商圈商家欲哭無淚，現在疫情平息了，在市府的幫忙下做防疫，疫苗都優先給萬華施打，萬華這一區塊總算清零乾淨了。現在希望市政府幫忙，把商圈振興，舉辦促銷活動，讓民眾來萬華消費。
罷昶將在明年1月9日登場，是否會表態？林勝東說，這交由中正萬華民意來決定，至於自己的意向？和林昶佐是好朋友，「我不會表達任何意見」， 民代有在做事，中正萬華居民用眼睛看會感受到。
至於自己是否有感受到？他說，有在做事，感受到一定有， 至於會不會去投票，他說，要做生意，應該沒空。他說，大家自己去決定，他無法影響每個人意見思維，無法用個人意見，影響別人想法。
媒體追問，贊成還反對？林勝東說，這不好談吧，會影響，不好。 雙方也沒有人來尋求他支持，至於和林昶佐，私底下會聊天，畢竟是這麼多年的朋友，那天因為疫情太嚴重、著急，主要目的是趕快把環南市場疫情平息下來，現在平息了，接下來是振興市場與商圈，才是百姓所需要的，政治的事，百姓不懂也不會參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言