柯文哲七周年記者會請他來 林勝東：罷昶交由民意決定

台北市長柯文哲就職七周年記者會上午在西門紅樓舉行，柯文哲以「擁抱科技、發現心台北」為題，向市民報告施政成果。邀請三位市民代表中，包括環南市場攤商自治會長林勝東。由於立委林昶佐出現罷免危機，一切都是因為7月初在環南市場遭林勝東嗆聲。林受訪時，對於罷昶是否會表態，他說，這要交由中正萬華民意來決定，這和政黨間的鬥爭沒有關聯，不要牽扯的太遠。

他說，疫情把萬華重創嚴重，商圈商家欲哭無淚，現在疫情平息了，在市府的幫忙下做防疫，疫苗都優先給萬華施打，萬華這一區塊總算清零乾淨了。現在希望市政府幫忙，把商圈振興，舉辦促銷活動，讓民眾來萬華消費。

罷昶將在明年1月9日登場，是否會表態？林勝東說，這交由中正萬華民意來決定，至於自己的意向？和林昶佐是好朋友，「我不會表達任何意見」， 民代有在做事，中正萬華居民用眼睛看會感受到。

至於自己是否有感受到？他說，有在做事，感受到一定有， 至於會不會去投票，他說，要做生意，應該沒空。他說，大家自己去決定，他無法影響每個人意見思維，無法用個人意見，影響別人想法。

媒體追問，贊成還反對？林勝東說，這不好談吧，會影響，不好。 雙方也沒有人來尋求他支持，至於和林昶佐，私底下會聊天，畢竟是這麼多年的朋友，那天因為疫情太嚴重、著急，主要目的是趕快把環南市場疫情平息下來，現在平息了，接下來是振興市場與商圈，才是百姓所需要的，政治的事，百姓不懂也不會參與。