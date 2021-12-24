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板橋府中拆陸橋 7千萬美學行道下月完工

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
文化路人行道磚面採用漸變比例灰色及紅色，以跳色方式鋪排達銜接古城及現代都市效果。記者李定宇／攝影
文化路人行道磚面採用漸變比例灰色及紅色，以跳色方式鋪排達銜接古城及現代都市效果。記者李定宇／攝影

「板橋府中美學示範基地」是新北市府今年重要施政工程，去年拆除小東門陸橋後，工務局刻正進行文化路、北門街、西門街人行道改造工程，將阻擋行人動線的路樹、變電箱、電線桿等全數遷移，暢通人行動線確保行人安全，工程總經費近7千萬元，約明年1月底完工。

板橋府中地區曾是新北市核心地區及文教中心，工務局長詹榮鋒表示，市府自去年7月完成古城區小東門陸橋拆除後，針對周邊通行環境辦理整體改善計畫。「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」作為「板橋府中美學示範基地」改善工程一環，將打造串聯都會區及古城區的時空廊道，人行道磚面採用漸變比例的灰色及紅色，以跳色方式做鋪排，達到銜接古城及現代都市的效果。

施工團隊養工處長馮兆麟表示，原北門街人行道設施極為老舊，且有路樹、變電箱、電線桿等阻擋行人通行，經與交通局、台電公司、板橋區公所等單位協調後，規劃將道路附屬設施全數遷移至設施帶，並於設施帶中間劃設停車空間，除暢通人行動線外更確保行人安全。

文化路原路段人行道雖寬敞，但路樹及設施無統一規劃，行人及自行車動線不明確，藉由本次工程將路樹及設施分別往兩側遷移，工程預計明年1月底完工，總經費約6683萬元。

新北市長侯友宜今上午前往視察工程進度，他表示本案作為「板橋府中美學示範基地」第一階段工程之一，未來完工除提供舒適通行空間，也讓當地發展更加迅速，期將新北市生活圈打造成更適宜居住、更便利理想城市。

文化路、北門街、西門街人行道改造工程預計明年1月底完工。記者李定宇／攝影
文化路、北門街、西門街人行道改造工程預計明年1月底完工。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午前往文化路聽取施工簡報。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午前往文化路聽取施工簡報。記者李定宇／攝影

人行道 路樹

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