212年歷史媽祖廟金山慈護宮 重建動工重要文物保存
有212年歷史的新北市金山區金包里媽祖廟慈護宮，因部分建築頹圮坍塌、漏水嚴重，一度列入暫定古蹟，法令限制導致無法改建或重修，經過地方及廟方多年奔走及專家學者鑑定，由暫定古蹟改為歷史建築，法令解套後，金山地方信仰中心的慈護宮昨天舉行拆解、整建動工儀式，預計4年內完工。
慈護宮1809年安座，至今已有2百多年歷史，廟內雕雕梁畫棟，古色古香，收藏也相當豐富，有許多珍貴文物，經過多次整建，最後一次是在民國64年完成目前的規模，但因年久失修、漏水嚴重，建物也有安全疑慮。
慈護宮董事會主委游忠義說，可以重建開工過程非常艱辛，地方人士及廟方奔走努力、市府協助，成立重建委員會，108年通過歷史建築的認定，歷史建築的重建相當講究，在專家、學者與建築師的指導下，將保留歷史文物，多年的歷史遺跡都會妥善保存。
民政局長柯慶忠說，期待未來完工後再現歷史與宗教的蓬勃生命力，慈護宮列為歷史建築，廟體分為前殿與正殿，兩殿間有天井與廊道相連，格局相當精巧。這次廟方特別邀請陳朝洋司阜擔任榮譽顧問，陳司阜不僅有許多宮廟代表作，更是日據時期修建金包里慈護宮木匠大師陳應彬的曾孫，別具傳承意義。
金山區長廖武輝表示，金山區金包里慈護宮於嘉慶14年歲次建廟落成，參與地方2百多年的歷史，是北海岸地區重要的宗教信仰中心之一，更是地信眾們信仰依歸，行香者絡繹不絕，他每逢初一、十五也都會到慈護宮上香，祈福金山平安順利。去年11月進行臨時紅壇啟用出火安座，昨天修復及擴建工程拆解動工，祈望希望透過歷史建築師的專業，將珍貴的文物重建後呈現給民眾。
慈護宮將信眾捐贈的金子與金鎖片充分應用，打造成媽祖娘娘的聖旨金戒指，即日起到3月底，只要到金包里慈護宮點年燈，就可以獲得一個抽獎序號，4月9日將線上抽獎，共有36枚金戒指，慈護宮邀請信眾趁著年節前往點燈祈福，也支持建廟基金。
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