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因應台灣緊急狀況 共同社：日美制定聯合作戰計畫

北市力推新創產業 提供23處基地資金補貼協助創業

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市產發局長林崇傑與各領域的新創團隊成員進行交流。記者鍾維軒／攝影
北市產發局長林崇傑與各領域的新創團隊成員進行交流。記者鍾維軒／攝影

北市政府長期推動新創產業政策，祭出各項配套措施，打造主題新創空間及多元資金管道，產發局今表示，北市已經有23處新創基地、補助金額逾19億，還特地製作特色類型基地介紹的影片，今起一連7天，將於全台的7-ELEVEN超商Channel數位看板推播放送，讓民眾更瞭解北市產業特色及基地環境。

為提供創業者優質孵化環境，產發局長林崇傑表示，北市府打造23處創新基地，總樓地板面積58萬餘平方公尺，截至目前營運開放共計15處基地，包括新富町文化市場、永樂時尚基地（T Fashion）、台北創新中心（CIT）、台北數位產業園區（digiBlock Taipei)）、內科創新育成基地（t.Hub）、瓶蓋工廠台北製造所（POPOP TAIPEI）、N24台北方舟（ARK．TPE）、明倫設計新創基地（D.Lab）等15處基地供創業團隊進駐。

林崇傑說，北市府除了透過獎勵補助、融資貸款以及推薦創櫃板等方式外，更積極研議如何透過新創投資，並結合民間資金挹注新創事業發展，目前法案已送市議會審議，相信將能帶動創新創業生態長期發展與成長。

產發局指出，北市協助創業者在不同發展階段皆能有效鏈結資金，自2015年至今年11月底，「台北市產業發展獎勵補助計畫」已經補助1460件申請案，補助金額超過19.9億元；融資貸款優惠方面亦核准2960件，核准金額逾25億元，同時也協助8家新創企業登錄創櫃版，讓資金及資源成功挹注創業團隊。

北市 創業 新創企業

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