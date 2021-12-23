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熊好券「第300萬筆幸運兒」出爐！ 11人獲3千大禮
台北熊好券今晚第300萬筆交易幸運兒今晚19點56分出爐，第300萬筆交易幸運兒是在今晚19點56分29.098秒出現，前後5名於19點56分27.811秒至19點56分31.721秒間完成交易的11位幸運兒，明天24日中午前，將收到由台北通系統自動派發價值3千元的「大滿貫」加碼禮票券，使用期限可至2022年2月28日止。
這11位幸運兒將獲得價值3千元「大滿貫」加碼禮，包括住宿券1千元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元。
台北市政府秘書長陳志銘說，熊好券採用「數位券」方式可以快速得知已累積完成交易筆數等相關資訊，這也是傳統紙本券所無法達成的；熊好券施行迄今已突破3百萬筆交易，歡迎熊好券愛好者趕快把握機會登記參加第二波抽獎。
陳志銘表示，熊好券周一上午九點開放第二波意願登記，短短兩天已破110萬人登記，目前熊好券使用率已破300萬張，使用比例達5成多。
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