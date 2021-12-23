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艋舺龍山寺點燈20萬盞 報名分網路、現場2方式

中央社 / 台北23日電

艋舺龍山寺點燈每年總是吸引大批信眾，廟方表示，今年5種燈共準備20萬盞，報名點燈方式分為網路及現場2種，明天起開放已註冊民眾上網報名繳費，27日起開放現場報名。

艋舺龍山寺每年開放點燈往往吸引信眾漏夜排隊，為了分散人流並提供信眾更方便管道，廟方去年起開放網路報名點燈，今年同樣提供網路及現場2種報名方式。

根據艋舺龍山寺網站資訊，網路報名採取實名制，只能以身分證字號註冊登入，每一個身分證字號僅能報一人。第1階段從明天上午9時開始至31日中午12時，開放已註冊民眾報名繳費，第2階段從明年1月4日上午9時開始，開放註冊及報名繳費。

現場報名從27日開始至29日，每天上午6時起發放號碼牌，每天最多發放至800號，上午7時開始受理至晚間9時，每張號碼牌限報名5戶、1戶限10人，過號超過30號視同棄權。

龍山寺董事長黃書瑋接受媒體電訪時表示，依據去年經驗，今年藥師燈、光明燈、平安燈、財神燈及吉祥燈共準備20萬盞，每盞新台幣600元。

黃書瑋說，以前有遇過提早40天排隊搶著報名的信徒，但今年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，信徒沒有像往年這麼踴躍，到現在都還有剩下的燈可以點。

黃書瑋提醒，報名點燈的信徒要注意防疫，聽從工作人員指示，依照排隊動線保持社交距離，實聯制並消毒後再進入廟裡面。

龍山寺 艋舺 身分證

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