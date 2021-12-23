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角落小夥伴到碧潭！15米蜥蜴母子相依偎地景裝置首亮相

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」即日起連續92天在新店碧潭風景區展出。圖／新北市觀旅局提供
風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」即日起連續92天在新店碧潭風景區展出。圖／新北市觀旅局提供

受到疫情影響，國際旅行限制多使民眾無法出國玩，風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」即日起在新店碧潭風景區展出，新北觀光旅遊局長蔣志薇今晚出席2021碧潭地景裝置點燈儀式，宣布「來！碧潭小角落」將展出92天至明年3月24日，邀請民眾到碧潭感受角落小夥伴可愛又療癒的獨特魅力。

角落小夥伴是日本企業San-X公司的創作角色，包含五隻主角白熊、企鵝、貓、炸豬排、蜥蜴以及其他的小小夥伴，角色鮮明，形象可愛又療癒，受到廣大民眾的喜愛。此次搭配上碧潭的溪水意象，促成角落小夥伴的大型水上地景裝置在台灣首次亮相，得以讓角落小夥伴與民眾團聚於碧潭。

蔣志薇表示，今年碧潭地景裝置以角落小夥伴來到碧潭溫馨團聚為主題，其中15公尺高的蜥蜴與母親水上地景浮現碧潭水面，蜥蜴安心依偎在母親背上，蜥蜴與母親的「親子」意象，以及角落小夥伴總是在一起的「夥伴」概念，傳遞珍惜家人、夥伴同心在一起的歡樂氛圍。白天為民眾帶來活潑歡樂的氣氛，每晚18時至22時則點亮溫暖療癒的光輝。

在展演過程中，將搭配「一起尋找角落小夥伴」答題抽獎活動，每個月抽出10名驚喜獎賞，讓民眾在碧潭尋找過程中還可以深度地認識這些可愛的角落小夥伴，相關活動辦法將在官方臉書《新北旅客》陸續公布。

蔣志薇表示，角落小夥伴的可愛身姿結合碧潭美麗的山水景緻，非常適合親子共賞，也希望透過與日本知名IP的結合，推廣新北市美麗的城市風光給大眾，增加新北市的國際能見度，並帶給民眾一個療癒又難忘的驚喜體驗。

風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」即日起連續92天在新店碧潭風景區展出。圖／新北市觀旅局提供
風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」即日起連續92天在新店碧潭風景區展出。圖／新北市觀旅局提供
風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」即日起連續92天在新店碧潭風景區展出。圖／新北市觀旅局提供
風靡全世界的「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」即日起連續92天在新店碧潭風景區展出。圖／新北市觀旅局提供

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