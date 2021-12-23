北市首例古蹟內文物調查 陳天來故居盤點近300件文物

台北市文化局為修復市定古蹟「陳天來故居」，斥資近1億元的修復工程經費，更是台北市首次替古蹟內部進行文物調查研究，以科學化手法將文物盤點列冊、攝影像建檔留存，共盤點近300件文物。文化局委託文物盤點執行團隊表示，盼能透過文物盤點研究當代工藝，並重現當時茶業商業活動的樣貌；文化局預計2022年完成清點與動工，2024年完工。

台北市市定古蹟「陳天來故居」1924年落成，過去稱為「錦記茶行」，是日治時期代表大稻埕茶產業的重要茶行，由於該建物展現1920年代台灣多元特色的近代建築風格，建材優良、細部裝修精緻，深具建築美學與工藝價值，在2006年指定為市定古蹟。

文化局表示，自2017年起至今已陸續投入755萬餘元經費，除辦理庭園圍牆緊急搶修工程外，也協助所有人擬定修復再利用計畫及古蹟本體規劃設計。

文化局表示，目前正啟動故居內文物清點調查，以科學化手法將文物盤點列冊並拍攝影像建檔留存，同時協助修復部分文物，除了系統化調查陳天來故居內收藏的各項文物外，也加深了解大稻埕茶商陳天來及其家族發展歷史文化脈絡，作為古蹟修復工程前的重要文史調查。

文化局表示，由於陳天來故居整體規模龐大，修復工程經費近1億元，古蹟內則有近300件文物需要盤點，將選擇有需求的文物先行進行修復，並評估文物合適的保存及修復地點；預計2022年完成清點與動工，2024年完工。

文化局委託文物盤點的執行團隊憙田企業有限公司表示，過去台灣的修復古蹟工程，只注意到外觀修復，卻忽略了內部文物代表的文化價值。像是霧峰林家就是台灣少數有盤點內部文物的古蹟，如今文物保存也漸漸受到重視。

憙田企業有限公司表示，此次陳天來家族文物盤點是台北市首次古蹟文物調查研究，可以看到知名匠師蓋屋、造家俱的精湛工藝，另外，由於陳家長年與南洋有商業往來，還有許多來自海外物件，例如，建物內地磚與1920年代台灣流行樣式不同，是由東南亞直接進口；而故居內所藏茶几、桌椅等文物多以印度紫檀或台灣紅檜製成，盼能透過文物盤點研究當代工藝，也可重現當時茶業商業活動的樣貌。

盤點期間陳氏家族成員輪流排班一起守護祖傳文物，並且回憶幼時生活的足跡及祖輩在大稻埕經商的往事。陳家子孫表示，盼可將陳天來家族過往風華，展現在所有市民面前。