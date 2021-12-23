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元月上路！北市50處停車場 機車轉乘捷運折5元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市停管處轄管自營50處停車場，明年元月1日起機車轉乘捷運折5元。聯合報系資料照
北市停管處轄管自營50處停車場，明年元月1日起機車轉乘捷運折5元。聯合報系資料照

北市長柯文哲主張使用者付費，全市22萬個路邊機車格4階段逐步實施停車收費政策，北市停管處今宣布，明年元月1日起，停管處營運的50處路外停車場新增機車轉乘捷運優惠，在1小時內持同張悠遊卡搭乘捷運及繳交停車費，每筆停車費用折抵5元，「不用綁定悠遊付」，盼提高機車族轉乘意願。

根據統計，北市路邊機車格位超過6萬個，但北市僅約4％民眾固定騎機車轉乘捷運，今年9月起推動路邊機車轉乘捷運優惠，直接使用悠遊付APP搭捷運及繳交路邊機車格停車費，或持綁定悠遊付APP的悠遊卡繳停車費，並於當日嗶乘車搭捷運者，每筆可享5元回饋，但目前每月僅約200人使用。

停管處科長羅至浩表示，為了提高機車族轉乘意願，明年元月1日起新增「路外停車場轉乘捷運」優惠方案，與路邊機車格政策最大的不同在於，「不需要綁定悠遊付APP」，民眾只要在捷運進出站1小時內，持同一張悠遊卡嗶乘車及繳停車費，系統辨識後將扣款5元。

羅至浩指出，停管處轄管自營的路外停車場目前有50處，包含興中立體停車場、松山農工地下停車場、松山車站地下停車場、松山國小地下停車場等，而停管處委外經營的公有停車場，也將在合約到期與廠商換約時，將此轉乘優惠納入合約內，逐步擴大實施；另各捷運站內附設的機車停車場，已有3元轉乘優惠。

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