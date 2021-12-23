地主稱從未收會議通知 北捷環狀線聯開計畫爆爭議

北市都委會今審議捷運環狀線Y35、Y37和Y39主要計畫與細部計畫變更內容。不過現場有民眾陳情，Y37-2和Y39-7的地主根本沒有收到任何一張開會通知，且大多地主都上了年紀也不會看直播，捷運局竟都當作地主同意參與土地聯合開發；捷運局回應，陳情民眾是希望透過會議跳脫法規要更多容積。會議主席彭振聲裁示，除了有爭議的Y37-2跟Y39-7，其餘站通過都市計畫。

北市捷運工程局欲針對環狀線Y35（行善路、舊宗路一段路口）、Y37（松山路與忠孝東路五段路口）和Y39（松仁路與吳興街口）周遭做土地聯合開發，不過有民眾在都委會陳情表達不滿。

Y37-2的女性地主表示，當地所有居民都沒有收過任何通知出席會議，且地主大部分都是長者，難以透過網路參加會議或接收消息，導致所有枝微末節的內容都不清楚。

Y39-7的地主范先生提到，大家都很認同對民眾有益的公共設施，但是相關地主都沒有接獲任何開會通知，什麼意見都沒有發表過，就被視為同意參與土地聯合開發。Y39-3的吳先生，也指對街的住戶都能一坪換一坪，但到自己這邊就變成只有50%容積率，地主都是為了公共設施犧牲，盼捷運局能減少地主損失。

都發局解釋，會議都會開放旁聽與網路直播，依《都市計畫法》進行公展30天內，除了到當地說明外，民眾能在期間提書面意見，都計案變更範圍土地所有權人在市府公展前，都會先寄出通知。

捷運局說，計畫變更範圍內的地號都會去查地址，以雙掛號寄出，若有陳情意見也會將會議通知寄到陳情人家中，如果沒有收到，有可能是因為沒有住在當地，因為也只能從地政機關去找地址，未來會請地主留下住址，以新的地址寄出通知。

彭振聲指出，公展前的說明會捷運局做得不夠全面。捷運局解釋，對街民眾可以一坪換一坪是其他案件，對方也是努力15年才爭取到，而聯合開發雖然沒有辦法一坪換一坪，但都市計畫容積獎勵也有112.5％，加上捷運容積獎勵，要看未來設施擺放的比例計算，並不比民辦都更差。

捷運局也提到，地主都希望能透過都委會跳脫法律規範多換容積率，但即使多開幾次會也沒辦法變多，且在整個推動土地聯合開發的過程中，也沒有看見地主跳出來表示「我堅決反對」。

委員黃台生說，可以先實際換算到底能換到多少坪數；委員李永晨認為，重點是要先通知到居民，證明有通知後，若地主不參與說明會就沒辦法，至於為什麼會漏掉通知要先搞清楚，至少今天有來陳情的民眾，務必要請邀請他們參與。最後彭振聲裁示，除了有爭議的Y37-2跟Y39-7，其餘站通過都市計畫。