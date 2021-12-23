汐止觀光夜市打造環保夜市 節能減塑全國特優

逛夜市也能很環保，行政院環保署今年18處「示範環保夜市」名單出爐，22日晚上，在汐止觀光夜市舉辧頒獎及成果發表會，來自全國各地包括澎湖、桃園、新竹等夜市代表都出席參加，其中汐止觀光夜市拿到全國特優，當天也帶著大家參觀環保減塑及油水分離、改善油煙設備等等，視察環保夜市成果，希望透過改造，讓民眾迺夜市，能有環保新感受。

環保署副署長沈志修表示，環保署自109年7月起推動環保夜市，透過整合各單位資源，從各大夜市、商圈著手進行免洗餐具等一次用產品減量、資源回收、油煙排放控制、環境與公廁清潔及其他環保特色營造，致力打造民眾友善環境的夜市、商圈。

沈志修指出，像是攤商如果有油煙會希望他們做油煙的吸附處理，讓空氣清新，油水的部分希望能做到油水分離，不要造成水的污染，公廁也要做定時的清理，讓民眾在到夜市享受美食的同時，也能感受到環境是改善的。值得一提的是，目前已經核發764家環保攤商的標章，預計每個月可以減少84萬多個免洗餐具。

在各地環保局的輔導、夜市、商圈自治會協助執行下，全台有16處獲得特優、2處獲得優等的好成績，這次獲得特優的環保夜市有台北市的饒河街夜市、台中一中商圈、桃園市六和商圈及澎湖馬公中正商圈等，汐止觀光夜市也是其中之一，並且也是新北市唯一一個獲獎的，當天也安排現場觀摩。

汐止觀光夜市會長陳秀琴說，能得到環保夜市全國特優的殊榮，真的很感謝全體攤商，大家真的很努力在改善環境這一塊，另外，新北市政府環保局也給了很大的協助，目前夜市做了油水分離設備，另外也設置了靜電集塵器處理餐飲油煙改善空氣品質，是一個無煙夜市，還有全都更換為led燈，光是電費就節省了2/3，環保節能成效很好，希望民眾能夠多多到汐止觀光夜市消費，吃美食也感受環保夜市的新體驗。