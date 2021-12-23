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少用一次性容器 北市循環杯擴點至公館、站前商圈

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市環保局今天起，將台北市循環杯服務範圍擴大至公館商圈與站前商圈。圖／北市環保局提供
台北市環保局今天起，將台北市循環杯服務範圍擴大至公館商圈與站前商圈。圖／北市環保局提供

北市環保局今天起，將台北市循環杯服務範圍擴大至公館商圈與站前商圈，串聯商圈內麥當勞、統一超商及龜記茗品等友善環境商家，共同合作推出「台北市循環杯環保外帶」示範服務，鼓勵民眾使用循環杯或攜帶環保杯的綠色消費習慣，從日常消費中落實源頭減廢行動。

環保局長劉銘龍表示，市府攜手企業推動循環杯的行動，採「可重複使用的容器」，取代不必要的一次性容器，採公共自行車租還站的概念，在商圈人潮聚集的公共區域或店家設置循環杯租還據點，以甲地租乙地還方式，不用支付押金，自行借還即可。

環保局說，租借循環杯簡單，消費者先於LINE官方帳號搜尋「好盒器」並綁定手機成為會員（以供借還循環杯時使用），之後點選「借杯機」獲得QRCode，利用自助借還站的機器，對準機台掃一下，即可取杯；另可於合作茶飲店購買手搖杯時，點選「店鋪借杯」，店員即會出示循環杯。

至於歸還也很方便，找到距離最近的自助借還站的機器，先掃杯身QRCode、再投入，只要簡單兩個步驟就能順利歸還；或直接交給27家合作店家由店員協助歸還，目前共計33處循環杯借還服務據點。

歸還之循環杯後續將由廠商回收，經洗淨消毒後，再次配送至商圈內租借機及合作店家循環使用。

環保局表示，為鼓勵消費者體驗循環杯服務，即日起至111年3月31日止，凡持循環杯至台北市的新生、公館、公園及台大4間麥當勞餐廳購買飲料，可獲得環保點數3倍送回饋(購買1杯，即可在麥當勞環保集點卡上蓋3點，集滿5點就能免費兌換一杯33元的飲料)。

環保局長劉銘龍表示，循環杯採「可重複使用的容器」，採公共自行車租還站的概念，在商圈人潮聚集的公共區域或店家設置循環杯租還據點。圖／北市環保局提供
環保局長劉銘龍表示，循環杯採「可重複使用的容器」，採公共自行車租還站的概念，在商圈人潮聚集的公共區域或店家設置循環杯租還據點。圖／北市環保局提供

北市 麥當勞

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