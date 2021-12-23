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淡水民生公園設計老舊 議員爭取經費盼換新裝

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
民生公園過去設計過於老舊，市議員鄭宇恩希望爭取經費重新設計，營造一處優質寬敞的休憩公園環境。 圖／紅樹林有線電視提供
民生公園過去設計過於老舊，市議員鄭宇恩希望爭取經費重新設計，營造一處優質寬敞的休憩公園環境。 圖／紅樹林有線電視提供

位於新北市淡水區，竹圍民生路上的民生公園，日前新北市議員來到現場邀請淡水區公所，市府景觀處等單位進行會勘，原因就是民生公園過去設計過於老舊，空間無法進行有效的利用，市議員鄭宇恩表示，希望爭取經費，將民生公園的植栽造景、空間擺設重新設計，營造一處優質寬敞的休憩公園環境。

市議員鄭宇恩表示，淡水區民生路上的公園，從2008年闢建至今已經13年，當時公園設計，以迷宮般層疊的植栽造景，讓現在的民生公園被一層又一層的灌木包圍，將廣大的空間，切割成零散的小區塊，而遊戲場和體健設施則被迫擠在一旁的小區塊，而公園過多的砌石桌椅就佔了大部份的空間。

民生公園面積大約有2千平方公尺，除了中間大廣場可以提供里內辦理各項活動之外，其餘的空間視覺感受相當壓迫，市議員鄭宇恩表示，現勘之後，逐一提出需要改善項目，列入農業局推動的老舊公園更新計畫，並請區公所先展開規劃設計初稿，後續再邀請里長和當地居民一起加入討論，希望爭取將民生公園改造成好玩、舒適又安全的鄰里休憩場所。

淡水

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