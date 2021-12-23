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北市明年免費供應國中女生衛生棉 每人每月200元額度

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議會民政委員會下午審查社會局預算。記者楊正海／攝影
北市議會民政委員會下午審查社會局預算。記者楊正海／攝影

北市政府今年推出免費提供國中生衛生棉試辦計畫，率先在5所國中試辦，免費供應女學生生理用品，並編列6100萬預算，明年將普發擴展到全市72所國中，北市國中女生每人每月有200元額度。不過議員王浩質疑，為何只針對國中女生發放？很多女生初經是在國小，先暫擱預算，並要求教育局和社會局再研商。

北市從9月1日起將率先全國在信義國中、古亭國中、重慶國中、木柵國中、士林國中5所學校試辦免費供應女性生理用品，5所試辦學校的女廁裡有「月經盒」，無限量提供一般及量多型日用衛生棉，明年擴大實施。

北市議會民政委員會下午審查這筆預算時，王浩指出，為何只發國中女生？很多女生初經來時是五、六年級，甚至是小四，初經來時手足無措，不應該只有國中，這是鋸箭法的福利政策。王浩說，政策無配套也沒有平權概念，就是即興式預算，有如柯文哲替副市長黃珊珊輔選的政策 。

教育局長曾燦金指出，這是從月經平權概念來看，女生生下來就要多花這一筆錢，世界各國有的從免稅的角度著手 ，如肯亞、加拿大，2015年從女生免稅制度來做，後來2018年蘇格蘭率先在全國廁所或學校廁所要提供。

曾燦金指出，北市從9月試辦至今，經過討論並收集資訊，明年3月就會擴及北市的公私立國中女生，預計將有3.1萬名學生受惠，每人每月200元，初步規畫是從北市酷課APP的親師生學習整合平台，下載電子票券，前往指定商店領取，詳細計畫等招商完成後再公布。教育局也表示，未來會視情況，延伸至國小或是高中職女生。

北市 教育局 國中生

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