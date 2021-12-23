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四公投結果「不通過」 中選會今審定並正式公告

北市循環杯擴大至公館 麥當勞等33處隨借隨還

中央社 / 台北23日電

為推動源頭減塑及2050淨零碳排目標，台北市環保局推出循環杯服務，今天宣布合作站點擴大至公館商圈麥當勞、COMEBUY與7-11等25處店家，加上站前商圈共有33處據點提供循環杯隨借隨還。

台北市環保局今天舉行記者會宣布循環杯服務擴大至公館商圈，局長劉銘龍致詞表示，繼10月在台北市立第一女子高級中學及站前商圈推出循環杯服務後，今天再與公館商圈麥當勞新生店及公館店、7-11統全店、COMEBUY台北公館店、汀州店等25處店家合作，一起加入循環杯服務。

劉銘龍指出，源頭減塑已是國際潮流，藉著循環杯服務提供綠色消費新方式也是實踐2050淨零碳排的重要手段，希望能讓這個制度落地生根。

至於民眾擔心的衛生問題，劉銘龍強調，用過的杯子會在當天送到符合衛生規範的餐具專業清洗廠，依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」洗滌並有效殺菌，每月還會定期送SGS檢驗清洗品質。

台北市環保局今年10月開始在北一女中及站前商圈7處店家試辦循環杯服務，結合美食外送平台foodpanda與循環容器供應業者好盒器，提供消費者可隨借隨還的共享環保杯，減少一次性容器。

環保局說明，消費者先於LINE官方帳號搜尋「好盒器」並綁定手機成為會員後，在手機上點選「借杯機」並獲得QRCode，再對準自助借還站的機器掃描即可取杯。若是與合作茶飲店購買手搖飲料，在手機上點選「店鋪借杯」，再掃描店員提供的循環杯上QRCode即可使用盛裝飲品。

至於歸還方式，環保局表示，可以到自助借還站的機器，先掃杯身QRCode再投入，或是直接交給合作店家，由店員協助歸還。

環保局資源循環管理科長林鈺惠受訪表示，循環杯服務上路至今，歸還率達99%，若民眾遲未歸還，業者會友善提醒，借用超過6個杯子未還就不能再借。

北市 麥當勞 餐具

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