北市編二備金含耶誕燈飾 議員批：不知明年有耶誕節？

北市議會財建委員會今針對北市府編列明年度7.4億第二預備金審議，議員苗博雅指出，今年二備金用得過於浮濫，連耶誕燈飾都在名目下，變成名符其實的小金庫，「市長要做人情就動用二備金，加上明年是選舉年」，主張刪減4000萬；但也有議員認為市府盡量結餘歸庫應鼓勵，最終委員會決議一毛不刪通過。

北市主計處長鄭瑞成報告說明，明年第二預備金與今年一樣維持7.4億元，截至12月22日止，二備金金已動支5.27億元，剩餘2.13億，針對明年即將完工的工程，因物調所需恐動支二備金，強調7.4億二備金對市府來說相當重要，盼議會給予支持。

「我是覺得該鼓勵」，議員李慶元說，過去每逢二備金議會都會刪除一些，市府過去都是往上編列，首次遇到上次編9.5億被刪到剩7.4億，這次依然編7.4億，「20幾年來從沒遇過」，馬市府、郝市府時代幾乎都用光，但市府這幾年來二備金都盡量結餘歸庫，二備金信賴度願意支持。

但苗博雅指出，二備金與災害準備金支用項目十分模糊，編列在災準金有關台北通3000多萬的經費應放在二備金，而二備金「因應政事臨時需要增加經費」名目中，又出現台北通網路電話費，另還有市場攤販外送補助計畫、市場人流即時影像系統、市場實聯制分流管理等應為因應災害的經費。

苗再點出，「商業形塑城市點亮計畫」也看不出有臨時需要，南京東路、大業路道路拓寬工程也都應編列在一般預算，甚至連北市觀傳局辦理的耶誕節燈飾及宣傳案也變成臨時需要增加的經費，「難道去年編列預算時，不知道有耶誕節？」

針對二備金混淆，鄭瑞成回應，今年7月因疫情嚴峻，災準金一度用到4000萬不到，幾乎快用完了，但各機關還持續有需求，因此重要部分動支二備金；現任台北市長柯文哲這7年所編的二備金，沒有超過馬、郝時代編列的金額，；另市場處實聯制部分，是因當時疫情嚴重有動用到災準金。

苗批，「柯文哲二備金數額比前市長郝龍斌、馬英九都多」，郝最高編列9.5億、馬最高10億，柯上任後直接依郝最高金額編列，之後再編12.5億，成為北市史上最高的二備金；柯文哲先把二備金拉高，之後每年結餘再稱「我們多省錢」。鄭瑞成回說，12.5億是為了世大運需求。

苗博雅質疑，市府憑空生出議會沒審過的計畫，「市長要做人情，就用『因應政事臨時需求增加經費』為由動用二備金」，成為長期以來的陋習，加上明年是選舉年，認為二備金項目實在用得太浮濫，變成名副其實的小金庫，主張刪減4000萬，表達個人意見。

財委會第一召集人楊靜宇最後表示，他事前已詢問國、民兩黨黨團召集人意見，由於金額與去年相比沒有增加，加上疫情未穩定，對於7.4億沒有太多意見，最後宣布7.4億元二備金通過，一毛不刪，而苗博雅則保留大會發言權。