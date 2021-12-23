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強化太陽光電救災應變 台南市開辦火災搶救講習
鑑於綠能意識抬頭，太陽能光電裝置如雨後春筍增加，台南市消防局今天與友達光電在消防局永華訓練中心，共同辦理太陽能光電系統火災搶救講習，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。
友達光電台南廠區屋頂型電廠總計安裝1萬4880片太陽能模組，裝置容量為3.87MW，年發電量為484萬度，同時台南市廠區也是友達光電廠區中唯一的斜屋頂式案場，應變搶救皆是一大考驗。
今年初與台南市消防局於太陽能應變救災合作取得共識，參考國內外相關文獻，並共同進行太陽能模組感電與火災實驗，進而建立廠內緊急應變指引，並將實驗結果與本市消防局共享，共創價值。
消防局說，實驗發現，火災處理期間須注意感電危害，現場搶救人員應注意即使VCB(真空斷路器)斷電後，陽光照射下太陽能板至變流器間配線仍會繼續產出直流電源，指揮官應提醒搶救人員務必穿著完整無破損全套消防衣、防護手套、防護靴且避免碰觸太陽能模組以避免感電風險。
消防局局長李明峯表示，太陽能光電設備特性為有陽光照射就有電流產生，而通電設備的搶救第一時間又不能先以水線射水搶救，太陽能光電設備的管理維護更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所及廠區專業技術人員配合辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能
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