強化太陽光電救災應變 台南市開辦火災搶救講習

鑑於綠能意識抬頭，太陽能光電裝置如雨後春筍增加，台南市消防局今天與友達光電在消防局永華訓練中心，共同辦理太陽能光電系統火災搶救講習，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能。

友達光電台南廠區屋頂型電廠總計安裝1萬4880片太陽能模組，裝置容量為3.87MW，年發電量為484萬度，同時台南市廠區也是友達光電廠區中唯一的斜屋頂式案場，應變搶救皆是一大考驗。

今年初與台南市消防局於太陽能應變救災合作取得共識，參考國內外相關文獻，並共同進行太陽能模組感電與火災實驗，進而建立廠內緊急應變指引，並將實驗結果與本市消防局共享，共創價值。

消防局說，實驗發現，火災處理期間須注意感電危害，現場搶救人員應注意即使VCB(真空斷路器)斷電後，陽光照射下太陽能板至變流器間配線仍會繼續產出直流電源，指揮官應提醒搶救人員務必穿著完整無破損全套消防衣、防護手套、防護靴且避免碰觸太陽能模組以避免感電風險。