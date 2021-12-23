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捷運國父紀念館1號出入口改善完畢 明起重啟雙向電扶梯

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運國父紀念館1號出入口明起將重啟使用。圖／北市捷運局提供
捷運國父紀念館1號出入口明起將重啟使用。圖／北市捷運局提供

北市府為讓台北捷運搭乘環境因應高齡化社會，斥資6.3億元持續進行車站出入口改善計畫，捷運板南線國父紀念館站1號出入口已將原單向電扶梯改善為雙向電扶梯，明起重啟使用。北市捷運局表示，整體改善工程目前已改善50部電扶梯，預計明年9月底全數完工。

台北捷運每日運載量約200萬人次，北市捷運局針對已營運初期路網各車站出入口提出改善計畫，目標為「車站出入口應滿足於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯」。

捷運局表示，車站出入口暫時封閉對通勤民眾確實造成不便，但電扶梯改善不同於一般捷運工程，整體工序相當繁瑣及耗時，要拆除既有電扶梯、敲除樓梯、電扶梯機坑敲除及新設、新設電扶梯安裝及測試、電纜線拉設等，上述工作都只能在有限的施工用地中進行。

為兼顧旅運需求及營運安全，受限於同一捷運線車站無法同時封閉2個出入口之安全考量下，需分階段進行改善施工。

捷運局指出，整個捷運初期路網電扶梯／電梯中期改善工程預計於明年9月底全部完工，目前因疫情因素流量大幅降低，但改善工程仍持續進行，目前已完成電扶梯共計50部。

捷運 北市 電梯

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