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超期待 熊好券估第300萬幸運兒今晚出爐 11名3千大滿貫

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北熊好券周一上午九點開放第二波意願登記，短短兩天已破110萬人登記，預估第300萬使用得主將會在今天晚間出爐，前後11名幸運兒將獲得3000大滿貫禮。本報資料照片
台北熊好券周一上午九點開放第二波意願登記，短短兩天已破110萬人登記，預估第300萬使用得主將會在今天晚間出爐，前後11名幸運兒將獲得3000大滿貫禮。本報資料照片

台北熊好券周一上午九點開放第二波意願登記，民眾相當踴躍，短短兩天已破110萬人登記，登記還沒結束，已比第一波的總登記96萬人還高出許多，台北市秘書長陳志銘表示，截至今日，熊好券使用率已破296萬張，使用比例達54.3%，預估第300萬使用得主將會在今天晚間出爐，前後11名幸運兒將獲得3000大滿貫禮。

不過正因熊好券第二波的預約太踴躍，北市府也預估，第一波使用截止至1月2日，估算熊好券會使用掉370至380萬張，剩下170萬張將分給第二波意願登記的民眾，所以第二波中籤率不會像第一波這個高，「有人有可能不會中」。

至於哪一種票種中籤率比較高？陳志銘說，儘管饗購券的剩餘張數多，不過這次意願登記的人也多，目前已經破百萬，若太多人第二波登記饗購券，等同搶的人多，中籤率將大幅下降，目前各券的執行率，饗購券發行450萬張，到今天已經使用掉6成；藝文券已使用率達4成2、市集券執行率40%；運動券執行率13至14%。

另外，熊好住宿券目前儘管執行率僅2成，不過預期跨年連假民眾使用率會衝高。

北市府表示，截至今天下午兩點左右，熊好券已經達296萬5千人使用，預期第300萬筆得主今天晚上出爐，交易前後各5位消費者，合計11位幸運兒，交易時間差不到兩秒，這11位幸運兒將獲得價值3千元「大滿貫」加碼禮，包括住宿券1千元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元。

北市 住宿券

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