生技BOT案明年完工 柯文哲遭怨：太小了廠商擠不進來

台北市長柯文哲任期倒數一年，東區門戶指標產業「台北生技園區BOT」明年將完工、2023年營運，目前招商進度幾近滿租。柯文哲說，台灣除資通訊，另一個能在國際舉足輕重的就是生技產業，後年啟用的台北生技園區將是東區門戶指標亮點，將與中研院、國家生技園區串連生技廊帶，為台北市創造3千個工作機會，每年創造逾500億產值。

台北生技園區是全台首件聚焦生技產業發展的BOT開發案，由東元集團旗下世康開發斥資50億元建造經營，興建地上17層、地下3樓的生技產業園區。柯文哲今天與世康開發董事長黃茂雄主持上梁典禮，黃茂雄當場邀柯文哲空出時間，明年8月完工，未來要出席開幕典禮，不過黃也向柯抱怨，「這個地方（台北生技園區）太小了，要來的人都已擠不進來。」

黃還開玩笑稱，「不是恐嚇你（柯文哲），台北沒空間，我就要跑去外縣市，我在新莊有自己舊工廠的地，但還是喜歡在這裡。」

柯文哲致詞表示，南港是台北、台灣生技產業發展的重要戰略位置，包括中研院、國家生技園區、國家實驗中心、衛福部食藥署、生物技術開發中心等，將形成生技聚落，尤其南港火車站就在對面，搭高鐵到竹北生技園區只要31分鐘。

不過柯文哲致詞時也不忘抱怨旁邊的公宅進度慢，「我就覺得奇怪，私人企業蓋房子就是快，旁邊南港機廠公宅也在蓋，速度就是慢一點，還是輸給企業。」黃茂雄說，民間效率一定比政府高，為了特別趕工，「我們趕工獎金一天發到1000元，找菲勞也是馬上當機立斷，這就是民間與公家不一樣的地方，沒有什麼要寫簽呈。」

柯文哲表示，台灣目前最強的產業還是ICT，但一個國家發展僅壓在ICT產業上，風險相當高，台彎應該發展其他在世界舉足輕重的產業，生技相當有機會，尤其南港旁邊還有內科，甚至可以用資通訊拉動生技產業。

世康開發協理楊家琳表示，台北生技園區的最大亮點是台灣第一處聚焦生技產業的BOT，過去都由政府主導，這次民間與政府合力推動，也會是南港最早完工的生技產業聚落，未來落成後，將可銜接上游的研發，讓生技產業化、商業化、國際化，扮演帶領廠商走向國際化的引擎角色。

目前台北生技園區BOT的招商進度，已有30多家廠商簽署進駐意願書，包括生技醫藥類、高階醫療器材、細胞治療、生技服務，智慧健康等中大型廠商為主，園區也會成立育成中心，已經有國外的新創公司要進駐，目前廠商進駐意願書已接近滿租。