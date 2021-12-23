老舊公寓大樓難管理 她克服困難獲優良社區主委獎

老舊公寓大樓管理難，尤其遇到公共設施修繕更不容易，管理26年屋齡的大樓主委呂季樺接手花了1年多的時間，克服籌措電梯汰換經費、漏水工程等，成功凝聚住戶力量，今天榮獲台南市工務局首創的「優良社區主任委員獎」。

台南市長黃偉哲表示，住戶多的公寓大樓可能會產生一些糾紛，若管理不好，有時候類似城中城或一些不好的事情就會發生，所以期待公寓大廈管委會能把自己的家園照顧好。

市府工務局今舉辦優良公寓大廈評選，首創「優良社區主任委員獎」，由荷蘭首府公寓大廈管委會主委呂季樺成為主任委員獎最大贏家。

呂季樺說，她接任主委1年多，原本地下3層樓的停車場漏水嚴重，牆上做許多記號，乍看下很像貧民窟，在有限的經費下，她自己重新油漆共花了3個月的時間。另外，因電梯老舊，修繕只有辦法找到二手零件，導致經常故障，因此她也設法籌措經費汰換設備，贏得住戶掌聲。

工務局表示，市府透過評選，鼓勵公寓大廈提升居住生活品質，並兼顧社區公共安全，今年獲獎的為小型新生組第一名「iLife大樓管理委員會」、第二名「陶裡原管理委員會」、第三名「中城一品管理委員會」。大型新生組第一名「真愛社區管理委員會」、第二名「耘非凡管理委員會」、第三名「V&A-1大廈管理委員會」、佳作為「文海硯大樓管理委員會」及「世界花園社區管理委員會」。

大型青壯組第一名「澄品觀邸大樓管理委員會」、第二名「海閱大樓管理委員會」。長青組第一名「富立世紀D.C公寓大廈管理委員會」、第二名「荷蘭首府公寓大廈管理委員會」、第三名「文化新世紀公寓大廈管理委員會」。

主題特色獎得獎為綠美化獎為小型新生組「iLife大樓管理委員會」及長青組「富立世紀D.C公寓大廈管理委員會」。無礙友善獎為小型新生組「陶裡原管理委員會」及大型青壯組「澄品觀邸大樓管理委員會」。最佳節能減碳獎則由大型新生組「V&A-1大廈管理委員會」獲得。此外，最佳防災安全獎分別為小型新生組「陶裡原管理委員會」與長青組「文化新世紀公寓大廈管理委員會」。最佳健康社區獎為小型新生組「iLife大樓管理委員會」及大型新生組「V&A-1大廈管理委員會」。

優良管理服務人獎則由長青組「文化新世紀公寓大廈管理委員會」主任甘慶輝拿下；而優良管理維護公司獎則由「理和公寓大廈管理維護股份有限公司」獲得。