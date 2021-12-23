快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老舊公寓大樓難管理 她克服困難獲優良社區主委獎

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
呂季樺（右三）榮獲台南市優良社區主任委員獎。記者鄭維真／攝影
呂季樺（右三）榮獲台南市優良社區主任委員獎。記者鄭維真／攝影

老舊公寓大樓管理難，尤其遇到公共設施修繕更不容易，管理26年屋齡的大樓主委呂季樺接手花了1年多的時間，克服籌措電梯汰換經費、漏水工程等，成功凝聚住戶力量，今天榮獲台南市工務局首創的「優良社區主任委員獎」。

台南市長黃偉哲表示，住戶多的公寓大樓可能會產生一些糾紛，若管理不好，有時候類似城中城或一些不好的事情就會發生，所以期待公寓大廈管委會能把自己的家園照顧好。

市府工務局今舉辦優良公寓大廈評選，首創「優良社區主任委員獎」，由荷蘭首府公寓大廈管委會主委呂季樺成為主任委員獎最大贏家。

呂季樺說，她接任主委1年多，原本地下3層樓的停車場漏水嚴重，牆上做許多記號，乍看下很像貧民窟，在有限的經費下，她自己重新油漆共花了3個月的時間。另外，因電梯老舊，修繕只有辦法找到二手零件，導致經常故障，因此她也設法籌措經費汰換設備，贏得住戶掌聲。

工務局表示，市府透過評選，鼓勵公寓大廈提升居住生活品質，並兼顧社區公共安全，今年獲獎的為小型新生組第一名「iLife大樓管理委員會」、第二名「陶裡原管理委員會」、第三名「中城一品管理委員會」。大型新生組第一名「真愛社區管理委員會」、第二名「耘非凡管理委員會」、第三名「V&A-1大廈管理委員會」、佳作為「文海硯大樓管理委員會」及「世界花園社區管理委員會」。

大型青壯組第一名「澄品觀邸大樓管理委員會」、第二名「海閱大樓管理委員會」。長青組第一名「富立世紀D.C公寓大廈管理委員會」、第二名「荷蘭首府公寓大廈管理委員會」、第三名「文化新世紀公寓大廈管理委員會」。

主題特色獎得獎為綠美化獎為小型新生組「iLife大樓管理委員會」及長青組「富立世紀D.C公寓大廈管理委員會」。無礙友善獎為小型新生組「陶裡原管理委員會」及大型青壯組「澄品觀邸大樓管理委員會」。最佳節能減碳獎則由大型新生組「V&A-1大廈管理委員會」獲得。此外，最佳防災安全獎分別為小型新生組「陶裡原管理委員會」與長青組「文化新世紀公寓大廈管理委員會」。最佳健康社區獎為小型新生組「iLife大樓管理委員會」及大型新生組「V&A-1大廈管理委員會」。

優良管理服務人獎則由長青組「文化新世紀公寓大廈管理委員會」主任甘慶輝拿下；而優良管理維護公司獎則由「理和公寓大廈管理維護股份有限公司」獲得。

漏水 荷蘭 台南

延伸閱讀

興富發爆官商勾結賣豪宅 前工務局施工科技士10萬交保

碧潭旅館用地變豪宅疑有官商勾結 新北工務局回應了

嘉義太保消防分隊新建大樓啟用 愛心企業人士捐車

廢墟大樓有救？員林黃金帝國一半所有權人有意願都更

相關新聞

獨／汽車數近百萬 新北停車場明年增5座2千車位

人口超過400萬人的新北市，汽車數約93萬輛、機車數也有223萬輛，數量相當驚人，但新北市公有汽車位約僅11萬個、機車僅...

影／新北送大禮 托嬰中心員工每月加薪4000元

新北市府為增加托嬰中心品質，今日宣布全市公托工作人員增加月薪4000元，並提高「準公共化托嬰中心」教師獎勵，共2700人...

氣候變遷降雨集中 北市今年降雨日數減18%雨量卻增2成

氣候變遷，台北市主計處根據氣象局資料統計，台北市今年1月至11月的平均氣溫為24.7°C，較去年同期低0.1°C；降雨部...

老舊公寓大樓難管理 她克服困難獲優良社區主委獎

老舊公寓大樓管理難，尤其遇到公共設施修繕更不容易，管理26年屋齡的大樓主委呂季樺接手花了1年多的時間，克服籌措電梯汰換經...

北市推動技職教育投5000萬元 結合疫情再辦簡報比賽

台北市自2020年發佈台北市技職教育政策綱領2.0，已挹注5311萬5537元經費，讓學生參與跨國見學團，北市政府教育局...

土城司法園區明年徵收 居民家園遭三次切割

土城司法園區明年即將開始區段徵收，今上午立法院內政委員會邀集中央及地方機關到現場現勘，討論金城交流道以及司法園區興建、遷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。