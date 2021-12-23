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北市推動技職教育投5000萬元 結合疫情再辦簡報比賽

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「語文相關科系」第一名松山家商。圖／北市教育局提供
「語文相關科系」第一名松山家商。圖／北市教育局提供

北市自2020年發佈台北市技職教育政策綱領2.0，已挹注5311萬5537元經費，讓學生參與跨國見學團，北市政府教育局也在大安高工辦理「Life during COVID-19」英語簡報比賽，吸引北市技術型高中9校21隊報名參加。最終由松山家商及南港高工發揮最佳專業英語能力及團隊合作成效，分別榮獲「語文相關科系」及「非語文相關科系」第一名佳績。

台北市技職教育政策綱領2.0，依據綱領持續引導技術型高中朝「強化產學合作鏈結」、「培養專業技術能力」及「落實就業育才機制」等三個向度發展，迄今已挹注5311萬5537元經費，完成12國、28團見學團共461名師生實習見學，範疇含括北市技高「工業類」、「商業類」、「農業類」及「家事類」等四大類。

教育局表示，為鼓勵技術型高中學生發展英語簡報能力，藉由競賽過程培育口語表達及團隊合作知能，並透過相互觀摩彼此學習，提升英語簡報技巧，此次競賽分為「語文相關科系」及「非語文相關科系」2組，各組學生依序登台展現練習成果。

松山家商團隊學生代表許如瑩表示，比賽準備過程中遇到許多挑戰，題目必須結合疫情以及專業所學，並全程由英文呈現；此外，對於簡報的口語表達與節奏也需調整、掌握，所幸最後能克服這些問題。這次比賽收穫的不只是最終的獎項，更多的是團隊間的合作及默契。

南港高工團隊表示，因應COVID-19主題，將重點放在機械專業與「國家口罩隊」的結合，希望能更貼合時事與自身所學。準備過程中透過2位外籍教師的重點補強，由Katie老師指導透過肢體語言以活化簡報內容， Rebekah老師則點出眼神接觸、語氣肯定等說話技巧，讓團隊能從容站在台上，傾力表現。

「非語文相關科系」第一名南港高工團隊。圖／北市教育局提供
「非語文相關科系」第一名南港高工團隊。圖／北市教育局提供

北市 科系 教育局

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