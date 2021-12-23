土城司法園區明年徵收 居民家園遭三次切割

土城司法園區明年即將開始區段徵收，今上午立法院內政委員會邀集中央及地方機關到現場現勘，討論金城交流道以及司法園區興建、遷址過程，不過現場有居民手持標語抗議徵收，表示一家四代均居住於此，數十年來家園因徵收被切割四分五裂，「期盼官員徵收土地外，對於人民苦難也能於內心對話。」

土城看守所70年前從博愛特區遷移現址，經多年演變，當時未開發的土城如今高樓林立，當地居民對於遷移看守所聲浪始終未停，加上新北地檢地院建物空間不足、土城交通流量遽增等因素，土城彈藥庫軍方遷移後解除禁限建管制，政府規劃於彈藥庫現址改建為司法園區，劃設84.6公頃計畫範圍，並將北土城交流道5.11公頃一併納入區段徵收。

今天上午立法院內政委員會會同內政部、法務部、新北市府等中央及地方機關至現場勘查，為明年開始的區段徵收作業進行相關會議。而當地居民聞聲到達現場，手持抗議標語認為政府徵收未有必要性。

當地居民張先生表示，家族約有20人仍在此居住，祖傳的四合院靠近土城金城路，並非在司法園區專用區內，卻也被劃設為商業區一起徵收。他說，從曾祖父時代擁有一甲土地，57年前被軍方強制徵收做為彈藥庫收走大半、40年前開發北二高又被增收4分地，到目前家族僅剩1分半的土地還要被面臨徵收，他痛心疾首說「把我家土地當提款機，視人民土地為俎上肉公平嗎？」

另外，當地居民儲太太約8年前住家遭淹水損壞，拿出畢生積蓄並貸款600萬元，3年前獲得新北市府核發建照蓋房準備安養老年，現今房子終於即將完工，但又碰上房子被劃入區段徵收範圍，讓她欲哭於淚。