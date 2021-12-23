快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

年終近聚餐多 北市警12/24起執行取締酒駕專案

中央社 / 台北23日電

北市交通大隊今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩且適逢歲末年終，加上耶誕節、尾牙等活動多，規劃24日起至明年1月2日，執行取締酒駕專案勤務。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，民眾過節歡聚時常飲酒助興，恐衍生酒後駕車，為杜絕駕駛人僥倖心態，規劃自24日起，針對全市路段執行取締酒後駕車大執法專案勤務，以有效防制酒駕事故。

北市警局交通大隊統計今年1至11月易發生酒後駕車違規路段，取締件數前10名依序為民權西路、林森北路、長安東路一段、中正路、重慶北路四段、松仁路、萬大路、環河北路三段、新生北路一段、濱江街。

警方指出，為確保交通安全，已責由各轄區分局針對容易發生酒駕路段、時段及易肇事地點，妥適規劃勤務，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，強化執法強度與密度，以杜絕酒駕憾事，維護民眾交通安全。

警方呼籲，民眾不要以身試法酒後駕車，牢記開車不喝酒、喝酒不開車、翌日宿醉不上路，駕駛人若飲酒後，可搭計程車及大眾運輸交通工具，也呼籲店家協助客人善用指定駕駛、酒後代駕等服務，切勿輕忽酒駕嚴重性，才能保障自身及他人安全。

酒駕 北市

延伸閱讀

影／北市社宅開工　蔡英文：量能不足中央不會置身事外

少校特種情報調查官酒駕 無照闖營區85次強制退伍

24歲騎士凌晨酒駕騎車突往右偏 自撞騰空落地重傷

氣候變遷降雨集中 北市今年降雨日數減18%雨量卻增2成

相關新聞

生技BOT案明年完工 柯文哲遭怨：太小了廠商擠不進來

台北市長柯文哲任期倒數一年，東區門戶指標產業「台北生技園區BOT」明年將完工、2023年營運，目前招商進度幾近滿租。柯文...

獨／汽車數近百萬 新北停車場明年增5座2千車位

人口超過400萬人的新北市，汽車數約93萬輛、機車數也有223萬輛，數量相當驚人，但新北市公有汽車位約僅11萬個、機車僅...

老舊公寓大樓難管理 她克服困難獲優良社區主委獎

老舊公寓大樓管理難，尤其遇到公共設施修繕更不容易，管理26年屋齡的大樓主委呂季樺接手花了1年多的時間，克服籌措電梯汰換經...

北市推動技職教育投5000萬元 結合疫情再辦簡報比賽

台北市自2020年發佈台北市技職教育政策綱領2.0，已挹注5311萬5537元經費，讓學生參與跨國見學團，北市政府教育局...

土城司法園區明年徵收 居民家園遭三次切割

土城司法園區明年即將開始區段徵收，今上午立法院內政委員會邀集中央及地方機關到現場現勘，討論金城交流道以及司法園區興建、遷...

新北工務局人員涉賄 侯友宜：這是2013年舊案

新北市工務局傳出官員涉賄，引起討論。新北市長侯友宜表示，這是老案子，目前市府並無公務人員涉案，他們會尊重所有調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。