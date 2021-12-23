影／新北送大禮 托嬰中心員工每月加薪4000元

新北市府為增加托嬰中心品質，今日宣布全市公托工作人員增加月薪4000元，並提高「準公共化托嬰中心」教師獎勵，共2700人受惠。市長侯友宜則宣布明年初要再增設7家公托中心。民代認為，目前公托數仍遠遠不足，盼市府繼續努力；新北市社會局回應，他們會努力找場地，力拚明年底達成120家公托目標。

新北市目前共有304家托嬰中心，其中公共托育中心有94家，托嬰人數為4897人，準公共化托嬰中心有179家，收托幼兒數為4885人。大學畢業的托育教師起薪為3萬600元、高職畢業的托育教師起薪約2萬8600元。

由於教師流動快，加上小朋友都很怕生，市府希望能減少流動率，並將好的教師留在新北托嬰中心，決定大幅提高托嬰中心工作人員薪水。

新北市長侯友宜表示，明年開始，公共托育中心各類專業人員，包含主任、行政、托育、護理、廚工及清潔人員共1902人，每月調薪4000元，若加上1.5個月年終，年薪可增加5萬4000元、4個偏區的公托除每月調薪4000元外，再增加交通費補助1000元，年薪約可增加6萬7500元，調薪幅度約11%。

侯友宜指出，他們也會調高準公共化托嬰中心獎金補助金額，專業人員任職年資滿1年以上每年提供1萬8000元，年資滿3年以上每年提供2萬4000元，年資滿5年以上每年提供3萬元。不只如此，明年初還會再增設7家托嬰中心，盼提供家長最放心的托嬰場所。

新北市板橋實踐公共托育中心主任林滙伶表示，這項加薪和調高久任獎金的政策，有穩定資深托育人員並吸引新進人員作用，像大學相關科系畢業並考取托育人員證照的新進人員，月薪從3萬0600，一下變3萬4600元，極具吸引力。

不過，新北市議員黃俊哲表示，托嬰中心目前的數字還是不足，新北嬰幼兒人數高達數萬，不是所有家長想要送孩子進入公托就能成功，建議市府不只在舊校舍興建托嬰中心，還可以尋找更多不同的地方設置，滿足年輕家長的需求。