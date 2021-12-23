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影／新北送大禮 托嬰中心員工每月加薪4000元

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日至板橋實踐公共托嬰中心宣布為所有公立托嬰中心工作人員加薪4000元。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日至板橋實踐公共托嬰中心宣布為所有公立托嬰中心工作人員加薪4000元。記者張睿廷／攝影

新北市府為增加托嬰中心品質，今日宣布全市公托工作人員增加月薪4000元，並提高「準公共化托嬰中心」教師獎勵，共2700人受惠。市長侯友宜則宣布明年初要再增設7家公托中心。民代認為，目前公托數仍遠遠不足，盼市府繼續努力；新北市社會局回應，他們會努力找場地，力拚明年底達成120家公托目標。

新北市目前共有304家托嬰中心，其中公共托育中心有94家，托嬰人數為4897人，準公共化托嬰中心有179家，收托幼兒數為4885人。大學畢業的托育教師起薪為3萬600元、高職畢業的托育教師起薪約2萬8600元。

由於教師流動快，加上小朋友都很怕生，市府希望能減少流動率，並將好的教師留在新北托嬰中心，決定大幅提高托嬰中心工作人員薪水。

新北市長侯友宜表示，明年開始，公共托育中心各類專業人員，包含主任、行政、托育、護理、廚工及清潔人員共1902人，每月調薪4000元，若加上1.5個月年終，年薪可增加5萬4000元、4個偏區的公托除每月調薪4000元外，再增加交通費補助1000元，年薪約可增加6萬7500元，調薪幅度約11%。

侯友宜指出，他們也會調高準公共化托嬰中心獎金補助金額，專業人員任職年資滿1年以上每年提供1萬8000元，年資滿3年以上每年提供2萬4000元，年資滿5年以上每年提供3萬元。不只如此，明年初還會再增設7家托嬰中心，盼提供家長最放心的托嬰場所。

新北市板橋實踐公共托育中心主任林滙伶表示，這項加薪和調高久任獎金的政策，有穩定資深托育人員並吸引新進人員作用，像大學相關科系畢業並考取托育人員證照的新進人員，月薪從3萬0600，一下變3萬4600元，極具吸引力。

不過，新北市議員黃俊哲表示，托嬰中心目前的數字還是不足，新北嬰幼兒人數高達數萬，不是所有家長想要送孩子進入公托就能成功，建議市府不只在舊校舍興建托嬰中心，還可以尋找更多不同的地方設置，滿足年輕家長的需求。

社會局回應，市府目前有94家公托，他們會努力尋找新場地，包含舊校舍、新校舍、公益回饋空間，期盼能在明年底之前再增設26家公托，達到120家目標。

這次加薪幅度約達11%，托嬰中心教師獲知訊息後，都相當開心。記者張睿廷／攝影
這次加薪幅度約達11%，托嬰中心教師獲知訊息後，都相當開心。記者張睿廷／攝影

托嬰 托育

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