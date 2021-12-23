獨／汽車數近百萬 新北停車場明年增5座2千車位

人口超過400萬人的新北市，汽車數約93萬輛、機車數也有223萬輛，數量相當驚人，但新北市公有汽車位約僅11萬個、機車僅約4萬個，民眾開車出門經常難以停車，導致路邊違規停車屢見不鮮。新北市為解決民眾停車需求，近年將目標鎖定開挖地下停車場，明年將有5座地下停車場啟用，新增超過2千個車位供民眾停車。

新北市人口全國第一，汽、機車數也居高不下，因此無論大街小巷，但停車空間不足，導致隨處可見違規停放車輛，就算檢舉達人經常舉報，民眾違停狀況也難以避免，甚至偶爾傳出為了搶車位拳腳相向，近5年新北市汽車從約88萬輛增加至93萬輛、機車從218萬輛增加至223萬輛，停車需求不斷增加，新北市為解決停車問題，今年陸續啟用地下停車場。

由於公有土地有限，新北市交通局近年不斷評估學校操場、公園下方開挖停車場可能性，明年啟用的停車場包括中和佳和公園地下停車場汽車位280個、機車位100個，新莊運動公園地下停車場汽車位636個、機車位140個，新店綠湖公園地下停車場汽車位336個、板橋五權公園地下停車場汽車位350個、機車位50個及板橋忠孝國中一期地下停車場汽車位484個、機車位91個。總計明年可啟用汽車位2086個、機車位381個。

另外，目前仍在設計發包或施工階段的停車場包括新北高工地下停車場、樹林長壽公園地下停車場、中和錦和運動公園地下停車場、新莊捷運幸福站停車場、三重重陽公園地下停車場，此5處停車場預計2023年啟用，共可提供汽車位1359個、機車位1212個。

而規劃中的則有板橋忠孝公園地下停車場、板橋溪北公園地下停車場、三重興華公園地下停車場、三重信義公園地下停車場、板橋信義國小地下停車場、新北湧蓮寺公益大樓附設停車場等6個停車場，預估可提供汽車位1472個、機車位641個，而停車場目前仍在規劃階段，完工時間尚未確定。