快訊

韓冰遇到林秉樞或王力宏怎麼辦？ 韓國瑜這樣說

國旅券不用竟轉賣750元 觀光局曝後果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／汽車數近百萬 新北停車場明年增5座2千車位

聯合報 / 記者李定宇張睿廷／新北即時報導
新店綠湖公園地下停車場目前施工進度約6成。記者李定宇／翻攝
新店綠湖公園地下停車場目前施工進度約6成。記者李定宇／翻攝

人口超過400萬人的新北市，汽車數約93萬輛、機車數也有223萬輛，數量相當驚人，但新北市公有汽車位約僅11萬個、機車僅約4萬個，民眾開車出門經常難以停車，導致路邊違規停車屢見不鮮。新北市為解決民眾停車需求，近年將目標鎖定開挖地下停車場，明年將有5座地下停車場啟用，新增超過2千個車位供民眾停車。

新北市人口全國第一，汽、機車數也居高不下，因此無論大街小巷，但停車空間不足，導致隨處可見違規停放車輛，就算檢舉達人經常舉報，民眾違停狀況也難以避免，甚至偶爾傳出為了搶車位拳腳相向，近5年新北市汽車從約88萬輛增加至93萬輛、機車從218萬輛增加至223萬輛，停車需求不斷增加，新北市為解決停車問題，今年陸續啟用地下停車場。

由於公有土地有限，新北市交通局近年不斷評估學校操場、公園下方開挖停車場可能性，明年啟用的停車場包括中和佳和公園地下停車場汽車位280個、機車位100個，新莊運動公園地下停車場汽車位636個、機車位140個，新店綠湖公園地下停車場汽車位336個、板橋五權公園地下停車場汽車位350個、機車位50個及板橋忠孝國中一期地下停車場汽車位484個、機車位91個。總計明年可啟用汽車位2086個、機車位381個。

另外，目前仍在設計發包或施工階段的停車場包括新北高工地下停車場、樹林長壽公園地下停車場、中和錦和運動公園地下停車場、新莊捷運幸福站停車場、三重重陽公園地下停車場，此5處停車場預計2023年啟用，共可提供汽車位1359個、機車位1212個。

而規劃中的則有板橋忠孝公園地下停車場、板橋溪北公園地下停車場、三重興華公園地下停車場、三重信義公園地下停車場、板橋信義國小地下停車場、新北湧蓮寺公益大樓附設停車場等6個停車場，預估可提供汽車位1472個、機車位641個，而停車場目前仍在規劃階段，完工時間尚未確定。

新北市交通局停管科長蔡柏坤表示，新北市近年私有車輛不斷增加，民眾停車需求與日俱增，新北市因此積極規劃停車空間。新北市公有停車場並有全國首創前30分鐘免費，提供臨停車主短暫停車使用，也為民眾紓緩停車經濟支出壓力。

已接近完工的板橋忠孝國中地下停車場。記者李定宇／翻攝
已接近完工的板橋忠孝國中地下停車場。記者李定宇／翻攝
新北湧蓮寺公益大樓下附設公有停車場。記者李定宇／翻攝
新北湧蓮寺公益大樓下附設公有停車場。記者李定宇／翻攝

停車場 捷運

延伸閱讀

助隔離者安置毛寶貝 新北表揚寵物業者與動物醫院

碧潭旅館用地變豪宅疑有官商勾結 新北工務局回應了

影／板橋公寓火警高齡母子一死一傷 疑電器起火引起

新北辦IG實戰攻略進階課程 國際專案講師分享多招秘訣

相關新聞

獨／汽車數近百萬 新北停車場明年增5座2千車位

人口超過400萬人的新北市，汽車數約93萬輛、機車數也有223萬輛，數量相當驚人，但新北市公有汽車位約僅11萬個、機車僅...

氣候變遷降雨集中 北市今年降雨日數減18%雨量卻增2成

氣候變遷，台北市主計處根據氣象局資料統計，台北市今年1月至11月的平均氣溫為24.7°C，較去年同期低0.1°C；降雨部...

住都中心攜5專業機構 拚都更

新北30年以上老屋高達76萬戶，占比超過4成，居住安全堪憂。但民辦都更又怕遇到營建商話術，或暗盤導致虧損，致使都更難以執...

新北3重劃區 學生爆量就學搶破頭

新北淡海新市鎮、林口重劃區和北大特區外移人口大幅增加，學生數逆勢上揚，已多年未減班，教育局規畫近年內增設東湖、淡海國小和...

響應月經平權 企業捐百萬片衛生棉

嬌聯公司昨捐贈新北市府市值320萬元、約100萬片衛生棉，將提供全市弱勢婦女及299校中小學女學生使用，達到「月經平權」...

北市防疫旅館 備戰春節返鄉潮

距離農曆春節還有1個多月，過年返鄉潮，北市防疫旅館將在下月10日至21日達入住最高峰，每天入住人數逼近萬、約9300多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。