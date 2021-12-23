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氣候變遷降雨集中 北市今年降雨日數減18%雨量卻增2成

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
根據北市主計處統計，台北市今年1至11月降水日數計107天，較去年同期減少24天，減幅達18.3%，但降水量為1854.5毫米，較去年同期增加296.7毫米，增加19.1%。記者林麗玉/攝影
根據北市主計處統計，台北市今年1至11月降水日數計107天，較去年同期減少24天，減幅達18.3%，但降水量為1854.5毫米，較去年同期增加296.7毫米，增加19.1%。記者林麗玉/攝影

氣候變遷，台北市主計處根據氣象局資料統計，台北市今年1月至11月的平均氣溫為24.7°C，較去年同期低0.1°C；降雨部分，台北市今年1至11月降水日數計107天，較去年同期減少24天，減幅達18.3%，但降水量為1854.5毫米，較去年同期增加296.7毫米，增加19.1%。至於今年至10月，大台北地區的翡翠水庫集水區降水量為2982.5毫米，較去年同期增加870.1毫米，增幅達41.2%，

北市主計處統計台北市的氣溫、降雨等變化，發現台北市今年1至11月平均氣溫為24.7°C；同期日照時數1609小時，較去年同期增加273小時，增幅達20.4%；降水方面，110年1月至11月台北市降水日數計107天，較上年同期減少24天，減幅達18.3%；降水量為1854.5毫米，則較上年同期增加296.7毫米，增加19.1%。

主計處表示，台北市的水庫集水區降水量為水庫原水主要來源，依翡翠水庫管理局統計，110年1月至10月翡翠水庫集水區降水量2982.5毫米，較上年同期2112.4毫米增加870.1毫米，增幅4成1；其中以10月降水量649.7毫米最多，較上年降水量最多之5月多132.7毫米增幅25.7%。

主計處指出，今年10月底翡翠水庫水位達166.57公尺，在水庫中限水位以上，可充分供應民生用水；另為保障市民用水品質，北市府持續嚴密檢測翡翠水庫水質變化，其110年10月卡爾森優養指數為38.1，屬貧養等級之良好水質。

翡翠水庫 北市

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