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重陽金覆議未過 黃珊珊：北市長參選人均應表態

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊說，「我們都不能圖自己一時政治利益，賠上台北市政長遠發展的可能性」，「未來的台北市長參選人，都應該對這樣的議題有明確的表態」。圖／引用自黃珊珊臉書
黃珊珊說，「我們都不能圖自己一時政治利益，賠上台北市政長遠發展的可能性」，「未來的台北市長參選人，都應該對這樣的議題有明確的表態」。圖／引用自黃珊珊臉書

北市柯文哲提「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案，今天議會表決未過，台北市副市長黃珊珊在臉書說，很遺憾，「我認為尊敬長者是文明社會的重要價值，但齊頭式的普發現金，並不是展現對長者尊重的最好方式」。

黃珊珊也說，隨著台北市人口結構變遷，如此使用預算終究將會不斷膨脹下去，這是下一任，或者之後每一任台北市長、和有意角逐這個位置的候選人，都必須正視、面對，「我們都不能圖自己一時政治利益，賠上台北市政長遠發展的可能性」，「未來的台北市長參選人，都應該對這樣的議題有明確的表態」。

黃珊珊也提到，直接齊頭式的普發現金給長者，並沒有辦法達成效果，反而成為了台灣的肉桶政治，尋求連任前的政治買票。她能理解議員必須面對來自選民的直接壓力，但她仍然期待代議士們能扛下壓力，有擔當地做出短期內雖然不討喜、無助於選票，但長遠來看對社會卻是正確的政治抉擇。

黃也提到，每個世代有各自的辛苦，也有各自的需求，高齡者需要照護、需要健康扶助，年輕人也面臨住居、工作、通勤等各種問題。直接大撒幣看似最能讓民眾有所感受，但其實卻也是最不負責任的做法。

黃說，她是一名母親，也終有一天會成為孩子眼裡的老人。相信到那時候的她，的確會希望自己一路上辛苦拉拔孩子長大的辛勞能夠被尊重，但同樣希望自己一路上的努力就是為了讓孩子成為一個比她更幸福、更自由的人，而不要讓自己在孩子正要發光的時刻，成為他的負擔。

北市 黃珊珊 柯文哲 重陽敬老金

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