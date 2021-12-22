五股垃圾山翻轉成夏綠地 侯友宜盼都市計畫早日完成
新北市政府推動五股垃圾山環境整頓計畫，經過兩年多的努力，全區範圍內廠家改善工程皆已完成，五股垃圾山成功翻轉為五股夏綠地，新北市長侯友宜今天前往視察成果，期許未來儘早完成都市計畫，盡早完成新北市都市計畫委員會相關審議。
五股垃圾山長年受限於洪水平原管制，使得當地發展停滯，造成非法棄置廢棄物、違章廠家林立等情形，為了改變環境品質，新北市政府自2019年成立五股垃圾山專案團隊，推動五股垃圾山整頓計畫，以輔導為主要精神，全力協助範圍內在地廠家業者及地主取得合法使用，同時在地廠家業者及地主也全力配合市府政策，與市府團隊一起翻轉新北市市容。
侯友宜指出，五股夏綠地位在大台北地區的中心點，受限洪水平原管制及多年累積下來、高達數百億的垃圾清運費用，成為過去試圖改變的最大阻礙，若從都市計畫著手，曠日費時且必須跨縣市協調，改以試辦計畫推行，簡化行政程序及智能城市治理，服務在地677家廠商，只要願意改變，市府全力支持，翻轉五股的未來。
城鄉局長黃國峰指出，昔日五股垃圾山範圍內總計有677家廠家，經過市府團隊的輔導及廠家業者努力，總計有157件申請案核准並取得合法使用，而廠家業者也在今年9月底前全數完成廠區環境及建築物的改善工程，留設出綠化空間，未來全區將釋出近61公頃的綠化面積，提升整體環境品質，非常感謝在地廠家及地主的配合，讓五股垃圾山成功在今年翻轉為五股夏綠地，拔除了「城市之瘤」的污名，還給市民乾淨的市容及生活品質。
通盈通運股份有限公司總經理李春蓮坦言，一開始很擔心，原址拆除重建的問題首當其衝，若無法使用營運則將面臨經營危機，然而原址2000坪的腹地其實也不敷使用，過去進出廠區的大型拖車因為車體太長、無法一次就位，常常造成新五路阻塞，在遷址重新規劃後，新規劃的作業平台高達500坪且引進自動化作業系統，車輛進出不再是問題，工作環境與效率的提升，讓進出貨量提升15%，且持續成長。
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