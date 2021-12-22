新北辦IG實戰攻略進階課程 國際專案講師分享多招秘訣

新北青年事務委員會今舉辦「＃社群平台IG實戰攻略」的結業成果發表會，由學員輪番上台介紹自己的課程經營成果，並有多位參與國際專案的講師分享經驗，傳授不少經營秘訣。

新北在在今年10月份就與Facebook合作推出「Instagram（IG）學院」，吸引了150位來自商圈、旅宿業、餐飲業、公務界的民眾參加。這次「實戰攻略」屬進階課程，包含平台解析、內容創作、攝影教學、數據判讀等，同樣吸引不少各領域人才。

演認周修明認為，經營社群最重要的還是「分享」，且要「定時定量」，穩定產出才能與粉絲互動。若一開始不太會經營的，可以鎖定高知名度名人做參考。

奧美社群團隊前副總、現任SoWork創辦人王俊人表示，經營社群時須回到內容，「消費者想要什麼，而競品無法提供」，大家不要是以網紅為目標，而是成為一個有才華的創造者。

「萬秀洗衣店」社群主理人張瑞夫，壓軸分享如何在短時間內讓一間來自后里的「萬秀洗衣店」，搭配阿公阿嬤穿著古著的穿搭貼文，成為各國際媒體爭相報導的題材。

張瑞夫指出，社群時代不單能將地方連結國際，也帶來全新嘗試，像他自己除了成為Podcast主持人外，最近也推出新書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》，要把更多關於阿公阿嬤的美好的回憶留下。

青委會表示，期盼透過開設IG社群經營課程，協助學員將所學的社群經技巧導入產品及商業行銷，進而吸引更多追蹤者，提高品牌曝光度及形象，帶動新北青年更有活力的職涯競爭力。