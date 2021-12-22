快訊

離婚和福原愛有關？「橫濱大谷翔平」前妻認了：倒是那樣

全台首例！北市爆防疫旅館「送錯確診者」烏龍 真相曝光

助隔離者安置毛寶貝 新北表揚寵物業者與動物醫院

中央社 / 新北22日電

新北市府今天表揚14家寵物業者及動物醫院，在COVID-19疫情期間，協助安置隔離者的寵物共74隻；另頒感謝狀給新北市養豬協會配合防疫豬口蹄疫，避免豬隻疾病蔓延傳播。

新北市政府動物保護防疫處今天在市政會議中，提報相關動物醫院與寵物業者，由市長侯友宜表揚，且與業者合影。

動保處今天發布新聞稿表示，為解決COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離者共居寵物無親友照顧問題，市府與寵物旅宿業者合作協助安置照護寵物；另因應隔離者共居寵物高齡、殘疾需求，又加入寵物長照醫院，協助照料高齡、殘疾的毛寶貝。

動保處指出，在飼主防疫期間，寵物送往有消毒且有獨立籠舍的寵物旅館安置，動保處獸醫師會檢查與觀察犬貓，並確認飲食、精神狀況及排泄情形，確保每隻收容犬貓健康無虞。

另外，動保處也表示，新北市有135家養豬場，為防範動物傳播疫病，每年訪視及採樣監測，並派員確認豬隻飼養環境狀況，輔導業者定期清洗畜舍環境及設備。

新北市養豬協會理事長李當期表示，動保處經常巡迴宣導生物安全防疫及預防豬隻疾病，防範口蹄疫疫情，豬農主動通報疫情，防範病源傳播，讓民眾安心食用國產豬。整體績效獲得行政院農委會防檢局「109年度口蹄疫撲滅計畫重要措施績效評比」優勝第1名。

寵物 疫情 口蹄疫 動物醫院 養豬場

延伸閱讀

促銷青農商品 新北媒合誠品新板店上架開賣

影／新竹肉品市場迎新行政大樓 反萊豬未過加強豬隻檢查

新北4大刑案迅速偵破 侯友宜頒獎員警讚安定民心

消防發展基金會捐千萬器材 提升新北消防局救難設備

相關新聞

明年發定了？敬老金覆議遭否決 北市府：還不一定

台北市政府對發放重陽敬老金提出的覆議案遭議會否決，北市府表示，將送行政院把敬老金條例函告無效，但明年發不發敬老金還不一定...

敬老金覆議案未過 北市將向政院申請條例函告無效

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案今天下午表決。贊成原決議發放有48票，反對7票，5人棄權，柯文哲提重陽禮...

重陽金覆議未過 黃珊珊：北市長參選人均應表態

台北市長柯文哲提「台北市重陽節禮金致送自治條例」覆議案，今天議會表決未過，台北市副市長黃珊珊在臉書說，很遺憾，「我認為尊...

柯文哲獲政團、民眾黨6票支持...誰是第7票？陳建銘這麼說

台北市長柯文哲的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，不記名表決結果為48比7、還有5票棄權，柯文哲覆議案沒過關，維持原決議...

汐止冬茶比賽頒獎 青農蔡旭志奪特等獎

在前一陣子進行冬茶評選之後，汐止區公所今(22)日舉辦頒獎典禮，包括市府農業局副局長徐開宇、汐止農會理事長都來參加，這次奪得特等獎的是由世代製茶接手第四代的青農蔡旭志，他也分享種好茶的心得。

汐止忠孝里候車亭不敷使用 汰舊換新更舒適

汐止區忠孝里位在樟樹一、二路上，社區大樓多，人口也多，不過，在樟樹實中的候車亭老舊也太小，不敷使用，另外一站更是連候車亭都沒有，所以，新北市議員張錦豪也協助改善，兩座全新的候車亭，讓民眾等公車更舒適。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。