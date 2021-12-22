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疫情期間送餐不間斷 瑞芳吉安里獲市府表揚

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉安里在今年疫情期間，獨居長者送餐服務不曾間斷，獲得市府表揚。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安里在今年疫情期間，獨居長者送餐服務不曾間斷，獲得市府表揚。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉安里在今年疫情期間，老人共餐雖然停擺，但獨居長者送餐服務依然不曾間斷，也獲得市府表揚，里長謝永昌說，照顧好里內大大小小是他的職責，也感謝里內協助送餐的志工們，不分你我每天都幫忙送午餐，讓長者照顧工作不因為疫情而停擺下來。

即使冷氣團來襲，瑞芳區吉安里的老人共餐的志工還是起了個大早，就到市場採買，菜單則是依當天市場上的季節蔬菜為主，頂著寒風，手泡在冷水裡把菜一遍又一遍的洗乾淨，為的就是要讓共餐吃得衛生又健康。

吉安里雖然在疫情期間共餐活動停擺，但是針對里內獨居長輩還是有提供送餐服務，一周五天每天中午送午餐給里內共29名獨居及行動不便長輩，午餐都是由志工送到家裡，八年來不曾間斷，此舉也讓吉安里獲得市府表揚。如今恢復老人共餐，8位共餐志工每到週三就到活動中心報到，大家各司其職，不分你我，一起完成美味的午餐。

吉安里長謝永昌說，送餐服務能夠不間斷，除了地方人士出錢出力，也仰賴一群默默付出的志工，如果沒有這些志工，送餐及共餐是無法細水長流的，大家全力付出就是為了讓里內長輩能獲得更完善的照顧。

獨居 疫情 瑞芳

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