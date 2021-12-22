淡水國有地閒置房舍拆除 活化美麗水碓綠家園

位在新北市淡水區大勇街，巷弄當中，過去有一塊面積約455平方公尺的國有地，早期為公有機關宿舍，閒置許久，而水碓里長孫麗明與市議員陳偉杰，為了活化閒置用地與地主國產署協調取得土地委管及宿舍拆除部分，如今改善成美麗綠家園公園，讓附近居民都有一處休憩空間。

水碓里長孫麗明表示，大勇街22號旁，面積約455平方公尺的國產署土地，因無使用需求多年，原本的房舍破舊不堪，無人管理，經過溝通協調，淡水區公所以新北綠家園專案辦理簡易綠美化。

議員陳偉杰表示，水碓里是淡水人口早期發展的稠密區，由於老舊社區的用地大多已經飽和，一直缺乏讓里民能夠休憩的公園。為了讓老社區可以有更好的生活機能與環境，終於促成水碓綠家園公園。

淡水區公所主祕徐天平表示，由於國產署只同意做為公園，但不能整地，所以用了花圃的方式種植，為使民眾能有更多綠地休閒環境，將閒置公有土地，進行簡易綠美化，綠家園基地除具景觀功能，也增加體健設施、健康步道、跳格子等大人小孩可以一同使用的休憩空間，提供市民更完善的休憩空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。