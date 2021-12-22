快訊

只剩11.6萬人要考！明年學測報名人數創22年新低

碧潭旅館用地變豪宅疑有官商勾結 新北工務局回應了

淡水國有地閒置房舍拆除 活化美麗水碓綠家園

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
閒置公有土地進行簡易綠美化，也增加體健設施、健康步道、跳格子等，提供市民更完善的休憩空間。 圖／紅樹林有線電視提供
閒置公有土地進行簡易綠美化，也增加體健設施、健康步道、跳格子等，提供市民更完善的休憩空間。 圖／紅樹林有線電視提供

位在新北市淡水區大勇街，巷弄當中，過去有一塊面積約455平方公尺的國有地，早期為公有機關宿舍，閒置許久，而水碓里長孫麗明與市議員陳偉杰，為了活化閒置用地與地主國產署協調取得土地委管及宿舍拆除部分，如今改善成美麗綠家園公園，讓附近居民都有一處休憩空間。

水碓里長孫麗明表示，大勇街22號旁，面積約455平方公尺的國產署土地，因無使用需求多年，原本的房舍破舊不堪，無人管理，經過溝通協調，淡水區公所以新北綠家園專案辦理簡易綠美化。

議員陳偉杰表示，水碓里是淡水人口早期發展的稠密區，由於老舊社區的用地大多已經飽和，一直缺乏讓里民能夠休憩的公園。為了讓老社區可以有更好的生活機能與環境，終於促成水碓綠家園公園。

淡水區公所主祕徐天平表示，由於國產署只同意做為公園，但不能整地，所以用了花圃的方式種植，為使民眾能有更多綠地休閒環境，將閒置公有土地，進行簡易綠美化，綠家園基地除具景觀功能，也增加體健設施、健康步道、跳格子等大人小孩可以一同使用的休憩空間，提供市民更完善的休憩空間，讓淡水成為一個宜居的健康城市。

淡水 國產署 國有地

延伸閱讀

侯友宜被當戰犯？新北議員：不該用結果論

千字文引深藍反彈 新北藍營議員發聲力挺侯友宜

侯友宜公投千字文引熱議 藍綠各自解讀

淡水商圈感恩季帶動商機 抽出中獎幸運兒

相關新聞

明年發定了？敬老金覆議遭否決 北市府：還不一定

台北市政府對發放重陽敬老金提出的覆議案遭議會否決，北市府表示，將送行政院把敬老金條例函告無效，但明年發不發敬老金還不一定...

敬老金覆議案未過 北市將向政院申請條例函告無效

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案今天下午表決。贊成原決議發放有48票，反對7票，5人棄權，柯文哲提重陽禮...

柯文哲獲政團、民眾黨6票支持...誰是第7票？陳建銘這麼說

台北市長柯文哲的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，不記名表決結果為48比7、還有5票棄權，柯文哲覆議案沒過關，維持原決議...

柯文哲重陽禮金覆議案遭否決 藍、綠、新黨都沒跑票

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，下午進行表決。贊成原決議發放的有48票，反對7票，5...

柯文哲提重陽禮金覆議案失敗 48比7被否決

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，下午進行表決。贊成原決議發放的有48票，反對7票，5...

開戰！覆議柯文哲點出三錯 嗆藍綠甲動：黨意輾壓民意

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，下午兩點將進行表決，表決前，柯文哲下午一點半召開記者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。