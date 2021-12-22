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汐止忠孝里候車亭不敷使用 汰舊換新更舒適

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
全新的候車亭，讓民眾有更舒適安全的等車環境。 圖／觀天下有線電視提供
全新的候車亭，讓民眾有更舒適安全的等車環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠孝里位在樟樹一、二路上，社區大樓多，人口也多，不過，在樟樹實中的候車亭老舊也太小，不敷使用，另外一站更是連候車亭都沒有，所以，新北市議員張錦豪也協助改善，兩座全新的候車亭，讓民眾等公車更舒適。

忠孝里長丁彥伶說，樟樹國際實中的公車候車亭年久失修，去年底就有請張錦豪議員幫忙改善更新，去年因為經費的問題，所以，改在今年汰舊換新，另外，當初申請的時候，除了樟樹實中候車亭更新之外，在工建路、樟樹二路口的公車站，原本是沒有候車亭，但是一些長輩們常在那裡等車，常常都會受到日曬雨淋，而且也沒有一個可以坐著等車的地方，也很感謝議員協助施作一個全新的候車亭。

新北市議員張錦豪指出，在樟樹地區更新了兩座候車亭，一個是樟樹實中一個是忠孝里活動中心，因為，樟樹一、二路及工建路這一帶居住的人多，很多人搭公車，希望有全新的候車亭，讓民眾有更舒適安全的等車環境。

公車 汐止

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