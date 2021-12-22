汐止冬茶比賽頒獎 青農蔡旭志奪特等獎

在前一陣子進行冬茶評選之後，汐止區公所今(22)日舉辦頒獎典禮，包括市府農業局副局長徐開宇、汐止農會理事長都來參加，這次奪得特等獎的是由世代製茶接手第四代的青農蔡旭志，他也分享種好茶的心得。

汐止區長陳健民指出，汐止這一次的包種茶量大概是63點，以這幾年來講算是蠻不錯的產量，雖然，在新北市相對來說量不多，但是品質是非常好的，而且價格也很平易近人，汐止茶農們都很努力在作茶的這一塊，也希望透過舉辦比賽頒獎，推廣汐止好茶包種茶。值得一提的是，由蔡旭志、他算是青農這次獲得了特獎獎，那青農也是公部門一直在推的，都希望青農回鄉，讓種茶、製茶經驗傳承，也很樂見未來能有更多的青農投入。

六年級生蔡旭志，是家裡種茶、製茶第四代，對於能夠得獎真的很開心，從退伍後回家接棒，世代製茶很感謝能再次得到評審青睞，除了經驗傳承，也不斷的接受輔導，加入創新技術，也讓茶葉做出來能達到高水準的表現。

特等獎茶農蔡旭志說，本身家裡世代就是種茶葉，從退伍以後看到家裡除了種茶、還有茶餐，也就是天然茶莊，所以，就回家幫忙，這幾年也是用不一樣的栽培方式，也接受農委會茶改場專家的輔導跟建議，改變作法嘗試創新、改良製程的技術，讓品質能夠更佳的提升，所以，在這次的評比中，很開心能夠屨獲佳績。