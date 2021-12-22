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明年發定了？敬老金覆議遭否決 北市府：還不一定

中央社 / 台北22日電
台北市長柯文哲今天在市議會重陽金覆議案表決前舉行記者會，聲明覆議案理念，柯文哲重申反對普發重陽敬老金，應該把經費作為老人健保福利經費。記者邱德祥／攝影
台北市長柯文哲今天在市議會重陽金覆議案表決前舉行記者會，聲明覆議案理念，柯文哲重申反對普發重陽敬老金，應該把經費作為老人健保福利經費。記者邱德祥／攝影

北市政府對發放重陽敬老金提出的覆議案遭議會否決，北市府表示，將送行政院把敬老金條例函告無效，但明年發不發敬老金還不一定，現在就是一步一步來。

台北市議會下午召開大會，針對重陽敬老禮金覆議案進行不記名表決，出席議員共61人，贊成維持原決議案有 48票，反對7票、棄權5票，北市府提出覆議案未過關。

台北市政府發言人陳智菡指出，市政將送請行政院函告此條例無效；對於明年敬老金發不發，陳智菡說，現在無法確定，但市府就是一步一步來。如果行政院沒有函告敬老金條例無效，市府就必須執行，但預算要編多少、錢從哪來等等，還有很多事要討論。

陳智菡表示，根據行政立法分立的憲政原則，「議會不得為增加支出之提議」，但議會逕行通過「重陽敬老禮金致送自治條例」已有違憲之虞；而國民黨團不顧議事規則，規定覆議案必須無記名投票，強迫議員亮票更已違法。

台北市長柯文哲在表決前也召開記者會表示，從他上任至今，市府整體用在老人福利的預算增加了新台幣33億，其中老人健保補助從16億增加到31億。

柯文哲表示，隨著人口老化及健保費的增加，用在老人健保補助的預算將來會繼續上升，每年給長者1500元是最簡單的，但更重要的是要讓所有長者有健保保障。

柯文哲並批評議會提出敬老金條例卻又說不清楚財源，是不負責任的議案，「錢應該花在刀口上，更何況這是國家的錢。」

北市 健保 陳智菡 柯文哲 重陽敬老金

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