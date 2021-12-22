敬老金覆議案未過 北市將向政院申請條例函告無效

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案今天下午表決。贊成原決議發放有48票，反對7票，5人棄權，柯文哲提重陽禮金覆議案失敗。北市府發言人陳智菡表示，在國、民兩黨甲級動員、必須起立錄影證明自己沒跑票的黨意壓迫下，最後7人反對，5票棄權，已證明愈來愈多人願意加入改革行列，願與市府共同捨棄短期利益、轉而追求具長遠規畫的長者友善社福系統。

陳智菡也說，北市府感謝北市議會12位議員跨出這一步，這不只是為了台北的進步發展，這一步更是為了台灣未來的關鍵一步。

陳也提到，市府也非常遺憾，在這座進步城市裡，議員竟公然違法。首先，根據行政立法分立的憲政原則，「議會不得為增加支出之提議」，台北市議會逕行通過「重陽節禮金致送自治條例」已有違憲之虞；國民黨團不顧議事規則必須無記名投票，強迫議員亮票更是違法。此自治條例之通過不只將導致責任政治難以確立，更無助於財政紀律、建立完整的老人社會福利系統。

柯文哲也認為，要求人民守法，政府更應守法，針對此違法違憲的自治條例，台北市政府將依照地制法43條送請行政院「函告無效」，亦即「直轄市議會議決自治事項與憲法、法律或基於法律授權之法規牴觸者無效」，本府將送請行政院函告此自治條例無效。

陳智菡說，台北市是為了價值與理念努力不懈的市政團隊，不為短期利益犧牲長期利益是我們的核心價值，市民朋友是北市府最厚實的靠山，我們將繼續為財政紀律、永續發展的理念努力奮戰不懈。