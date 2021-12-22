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柯文哲獲政團、民眾黨6票支持...誰是第7票？陳建銘這麼說
台北市長柯文哲的「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，不記名表決結果為48比7、還有5票棄權，柯文哲覆議案沒過關，維持原決議。由於先前預估僅有邱威傑、苗博雅、林亮君等改革政團成員5票、民眾黨議員林國成1票支持柯覆議，外界好奇，誰是第7票？上次自治條例闖關投下棄權的無黨籍議員陳建銘今天被問及，是否為反對重陽金自治條例的第7票？陳建銘回應，「你說呢？」
儘管陳不願明確證實是否投下反對重陽金自治條例的一票，但他受訪表示，市府今年根本沒編明年度的重陽金預算，根本沒有機會發，本會期沒編列相關預算的話，就應該留給下一任市長決定。
陳建銘提到，他也反對市府提覆議案，因不需要做這個假動作，柯市府的操作不夠成熟，未來也還有很多變數，市府財源若有餘裕，應該照顧更多年齡層。
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