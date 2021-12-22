柯文哲重陽禮金覆議案遭否決 藍、綠、新黨都沒跑票

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，下午進行表決。贊成原決議發放的有48票，反對7票，5人棄權，柯文哲提重陽禮金覆議案失敗。

對此，民進黨團議會總召梁文傑指出，相信民進黨團都會自律，不可能有跑票的情況。因在公投案的過程中，民眾黨完全站在國民黨這邊，攻擊民進黨，所以民進黨不會有任何一位議員會去支持柯文哲，對黨團的所有成員非常有信心。對於有人棄權，他相信不會是民進黨的。至於柯市府指出自治條例違憲？梁文傑說，這是市府的權利，他們可以函報內政部做解釋。

由於表決採無記名投票，台北市議會國民黨團要求黨員以手機於表決至結束期間「無間斷錄影」，按「贊成」原決議議案。國民黨議會黨團書記長王欣儀說，國民黨投票情形還在統計當中，大部分議員都已經回傳，以票數來看，國民兩黨加新黨，共48票，不太可能跑票。

王欣儀說，上次重陽禮金自治條例表決時，投反對票只有5位，這次增加為7位，5位棄權，等於比上次多出7張反對票，代表還是有某些人跟上次做不同決定，這也是為何國民黨要求自拍影片佐證，萬一覆議案有變化，可以跟外界自清，告訴市民跑票是別的黨團絕對不是國民黨。

至於市府說自治條例違憲，要向行政院申請函告無效？王欣儀說，從頭到尾就沒有違憲之虞，針對預算案議員不得增加預算決議，問題這是法規案不是預算案，不要一天到晚混淆視聽拖延時間，法令規定很清楚，行政院看了之後也是按這法律執行，函告無效最後也不會成功。

北市法務局長袁秀慧說，接下來就是等議會把覆議案的結果發函到市府，但北市府們認為這個議案本身有違憲之虞，會依照地方制度法第43條規定，報請行政院函告自治條例無效。

袁秀慧說，法律上，確實明定預算案中，議會不得為增加預算的調整，主要彰顯的精神是預算的編列屬於行政權，這個案子雖然是透過法律案的方式通過，但是這法律最終只為一件事情，就是發放重陽敬老金，還是要有預算的編列，恐怕有僭越行政權的核心領域，所謂行政保留的部分，因此才會認有違憲的疑慮，所以市長堅持要提到行政院討論，函告無效。