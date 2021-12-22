促銷青農商品 新北媒合誠品新板店上架開賣

中央社 / 新北22日電

新北市政府農業局推動「新北青農力計畫」，為促銷新北青農商品，爭取更多商機，即日起至111年1月31日在誠品生活新板店設櫃，歡迎民眾消費支持在地小農。

農業局發布新聞稿表示，推動「新北青農力計畫」協助青農發揮創意巧思，並媒合國內知名企業推廣青農產品，此次在誠品上架開賣，民眾消費滿額可獲蛋捲或茶梅片等小禮物。

新北市青年農民聯誼會會長盧苡甄表示，這次上架誠品通路，希望讓更多朋友認識到青農產品不只有生鮮的有機蔬果，還有各式農產加工品，都是十分美味且有質感，歡迎大家多多支持新北在地的農產品。

農業局長李玟表示，市府秉持「先創通路、再開農路」理念，集結新北各式農特產及美味小點，媒合上架多元通路，歡迎來到新北歡樂耶誕城朋友，也能到誠品知味市集走走看看，選購有質感的青農產品，做為最特別的耶誕節禮物。

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