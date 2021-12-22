促銷青農商品 新北媒合誠品新板店上架開賣
新北市政府農業局推動「新北青農力計畫」，為促銷新北青農商品，爭取更多商機，即日起至111年1月31日在誠品生活新板店設櫃，歡迎民眾消費支持在地小農。
農業局發布新聞稿表示，推動「新北青農力計畫」協助青農發揮創意巧思，並媒合國內知名企業推廣青農產品，此次在誠品上架開賣，民眾消費滿額可獲蛋捲或茶梅片等小禮物。
新北市青年農民聯誼會會長盧苡甄表示，這次上架誠品通路，希望讓更多朋友認識到青農產品不只有生鮮的有機蔬果，還有各式農產加工品，都是十分美味且有質感，歡迎大家多多支持新北在地的農產品。
農業局長李玟表示，市府秉持「先創通路、再開農路」理念，集結新北各式農特產及美味小點，媒合上架多元通路，歡迎來到新北歡樂耶誕城朋友，也能到誠品知味市集走走看看，選購有質感的青農產品，做為最特別的耶誕節禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言