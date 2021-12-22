消防發展基金會捐千萬器材 提升新北消防局救難設備

財團法人消防發展基金會為提供第一線救難人員完善的救護器材及設備，今日捐贈價值千萬元的消防器材予新北市府，當中包含最新設備。新北市長侯友宜表示，新北OHCA患者康復出院率11年來已經從3.4%成長至現在的11.3%，在全世界是數一數二，新北救護人員能量越來越強，也要感謝基金會的慷慨。

消防發展基金會董事長董事長王金平、董事高虹安今日上午代表協會至新北市府捐贈生理監視器2組、自動心肺復甦機5組、N95口罩1萬4080個、半身隔離衣5000件及各式防疫耗材1批，價值共1002萬7510元。

侯友宜指出，相當感謝財團法人消防發展基金會對新北消防局的支持，捐贈救護器材及防疫耗材等多項物品，發揮人溺己溺的精神，使新北市民獲得更優質的到院前緊急救護品質。

王金平表示，這次捐贈的心肺復甦機有五套，功效非常好，用過的都說有效，這是拯救生命的重要儀器，另外生理監視器捐了兩套，還有許多物資要給消防局，也相當榮幸，侯友宜親自受贈。

高虹安指出，基金會在資金外，最重要是如何取得這些防疫物資，採購、搶購也是很重要的，國際上大家都在搶，他們每天都想破頭要如何去搶這些儀器。新北市的OHCA患者康復出院率11％是非常了不起的數字，也希望這次捐贈的設備能幫上新北消防局的忙。