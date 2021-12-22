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敬老金覆議案未過 北市將向政院申請條例函告無效
台北市議會今表決市府對發放重陽敬老金提出的覆議案，結果未過、維持原決議。台北市政府法務局袁秀慧表示，將向行政院申請，將敬老金條例函告無效。
台北市議會11月10日通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，要求北市府應視財源狀況，發放敬老禮金給65歲以上長者，或滿55歲以上原住民長者，並依年齡採分級距。北市府指反對齊頭式發重陽禮金並提覆議。
北市議會今天表決市府提出的覆議案，贊成維持原決議共48票，已達出席議員2/3門檻，覆議案遭封殺。
袁秀慧在議會表決後接受媒體聯訪表示，等議會把覆議案結果發函到市府後，市府就會依照地方制度法43條向行政院申請，將敬老金條例函告無效。
袁秀慧指出，雖然敬老金條例是以法規案形式通過，但條例的終極目的就是要發敬老金，牽涉到預算編列，因此市府認為立法權已僭越到行政權的核心領域，有違憲之虞，衝擊行政、立法互相監督精神，這也是函告無效的討論重點。
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