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響應新北「月經平權」 企業捐百萬片蘇菲衛生棉
新北市府近期積極推動「月經平權」，知名企業嬌聯股份有限公司決定響應，今日上午捐贈價值320萬元的近百萬片蘇菲衛生棉給新北市府，由市長侯友宜受贈。嬌聯股份有限公司總經理楊國柱表示，他們看到新北推動月經平權，深受啟發，決定響應活動，合作攜手照顧貧窮、弱勢婦女。
新北市在今年10月推動月經平權活動，並推動「月經三部曲」，要消除月經貧窮到提倡月經平權再到月經時尚。
嬌聯股份有限公司決定響應市府政策，捐贈市值公司產品蘇菲衛生棉，總值320萬元，約有近百萬片，將提供新北弱勢婦女及299校高中職及國中小弱勢女學童使用。
侯友宜表示，每位女性從12歲開始有初經到更年期，有將近40年、每月5至6日都需要使用衛生棉，換算下來，一生中約有6年9個月與生理期相伴，台灣女性一生平均要花費10萬元購買，對於弱勢家庭也是項負擔，這次要謝謝企業的善心。
楊國柱說，公司總部就在市府旁，10月初看到新北市推動「月經平權」，深受啟發，因此主動與市府聯繫，希望響應活動，消弭月經貧窮，一起攜手照顧弱勢婦女和學生，未來也有機會再回饋照顧失能長輩和小孩。
新北市社會局長張錦麗表示，受贈的衛生棉將發放送至社福中心、家防中心、兒少安置機構、小爸媽個管中心等弱勢婦女。
新北市教育局長張明文指出，他們還會分發給全市299校高中職及國中小，並輔以「青春期正確照護」等教材，做為衛生教育的參考。
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