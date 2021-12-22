柯文哲提重陽禮金覆議案失敗 48比7被否決

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，下午進行表決。贊成原決議發放的有48票，反對7票，5人棄權，柯文哲提重陽禮金覆議案失敗。

柯文哲若要覆議成功，全數議員出席共有61人，柯文哲至少要尋求21名議員支持，柯文哲原預料可拿得到社民黨議員苗博雅和無黨籍議員林亮君、邱威傑、黃郁芬、林穎孟等改革政團成員的5票，以及民眾黨議員林國成的1票，表決結果，柯文哲比預期多拿了一票。

北市議會議員席次，國民黨28席，若扣除議長不投票，國民黨27票、民進黨18票、無黨10票、新黨3票，社民黨、民眾黨各1票。柯文哲要覆議成功，須拿下「不贊成」原決議的21票，反之，「贊成」票達41票，柯即覆議失敗。

下午表決，根據台北市議會議事規則第60條規定，針對是否維持原議決案作大體討論後即以無記名表決，若經出席議員3分之2同意者，即維持原議決案，反之則不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前的相同決議。