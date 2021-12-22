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覆議若未過 柯文哲下一步？北市:向行政院函報無效聲請
台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，對於接下來若覆議不成功，市府下一步？台北市法務局袁秀慧表示，若覆議沒通過的話，會依照地方制度法第43條，會函請行政院函報無效，因此，下一個步驟，會向行政院函報無效之聲請。
柯文哲說，這個法令是違法的，第一，議會不得為增加預算法案，還有要增加預算法案也要提出財源，這是不負責任的議案，結果議會「要發重陽金，錢怎麼來我不管你，哪有那一回事？」
柯也嗆國民黨團，若國民黨要變賣黨產發重陽金，我跟你說謝謝，但不是嘛，這是國家的錢，慷國家之慨，奪取自己的選票不是嘛？
袁秀慧說，北市府認為此自治條例本身違法，權力分立，立法權有涉入行政權之虞，財政紀律上，也有違法疑慮，若覆議沒通過的話，依照地方制度法第43條，會函請行政院函報無效，因此，下一個步驟，會向行政院函報無效之聲請。
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