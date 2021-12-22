柯文哲反對重陽禮金 藍營：民眾黨參選人敢公開反對？

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，下午將進行表決，國民黨議會黨團與柯文哲同步舉行記者會，隔空對嗆；國民黨市議員游淑慧說，柯文哲和民眾黨準備參選的候選人，敢不敢公開表態反對重陽禮金，當選後會廢除此條例，民眾黨和黃珊珊以及所有要參選台北市議員的參選人，應一個個都要表態。

游淑慧也說，柯文哲敢不敢也表態，未來參選總統，全國各縣市都取消重陽禮金？因為柯說這是墮落的政策，柯敢一直主張，還是要政治作秀？

游淑慧說，如果柯文哲覺得重陽禮金這種社福加碼是不對的，可以透過民眾黨在立法院提案，要求內政部不准各縣市發放，因為過去內政部曾對台北市的育兒津貼，要求不得加碼，但民眾黨的立委，卻沒有一個去要求內政部，柯文哲的所有動作都是政治作秀。

王欣儀說，國民黨團再次重申，柯市長挾行政資源，進行一連串的抺黑，嗆議會違法違憲、大撒幣搶選票，甚至透過欺騙、混淆大眾視聽等行為，造成民眾對「重陽敬老金」的理念精神有所誤解，更讓北市長者們被貼上貪婪老人的標籤，嚴重傷害北市長輩們的尊嚴。

王欣儀表示，若此覆議案沒有通過，國民黨團將要求柯市長必需公開向台北市民及台北市議會道歉，並遵守地方制度法第39條，覆議時，如有出席議員三分之二維持原議決案，直轄市政府應即接受該決議的規定，如實執行。

議員秦慧珠說，柯文哲任內第一次向議會挑戰提出覆議案，但他若有民主認知，若維持原決議，覆議被否決，柯文哲就要馬上執行自治條例，否則就要辭職下台，不要耍賴，還要向中央搬救兵，請上級來裁決。

議員應曉薇則是批柯文哲沒有同理心；議員汪志冰也說，柯文哲沒有民主素養，這次表決，一定會維持決議，還柯文哲欠長者6年的公道。

議員吳世正說，覆議制度是相互制衡，有不同意見提覆議是權利，但若被絕對多數否決，也是避免獨裁；柯文哲常自以為是皇帝，代表社會公益，議會避免柯文哲獨裁；議員陳重文也說，國民黨會堅定投票，支持重陽禮金，但他比較好奇的是民進黨會不會從善如流，一起支持。