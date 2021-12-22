開戰！覆議柯文哲點出三錯 嗆藍綠甲動：黨意輾壓民意

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，掀市府與議會攻防，下午兩點將進行表決，表決前，柯文哲下午一點半召開記者會嗆藍綠黨團，開戰意味濃厚，柯說，國民黨團、民進黨團祭出甲動，甚至國民黨團表決時要錄影，但法律明白規定覆議必須無記名，但他們不准議員秘密投票，根本是黨意輾壓民意。

柯也嗆國民黨團，「若國民黨要變賣黨產發重陽金，我跟你說謝謝，但不是嘛，這是國家的錢，慷國家之慨，奪取選票不是嘛？」

柯文哲也再嗆，議會這樣幹，台北市議會不再有民意代表，剩下黨意代表，「本來說記名是大家依照自己意願投票，但今天不是，本來想投反對票的都被挾持了，都不敢投了，有沒有做到無記名投票，根本沒有」。

重陽金覆議案今天議會大會表決，表決前，柯文哲率三位副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲、社會局長周榆修、法務局長袁秀慧等相關局處，大陣仗召開說明會。

柯文哲說，議會本來應該讓他先去報告，完整說明政策立場才表決。但遺憾，「他們不讓我去議會報告，只求盡速通過法案」。

柯文哲也提出藍綠議員三錯，「他們錯在台北其實是一座勇敢且進步的城市。他們錯在台北已經是一座願意為理念而戰的城市。他們錯在長者與年輕人期待的政治是理性務實科學，是長遠的規劃，而不是短期的政策買票」。

對於先前是否有一一拜會議員尋求支持？柯文哲說，過程中，他去跟很多議員說明，比較年輕的議員都很清楚，對台灣長期發展，發重陽金是不對的，甚至還有議員說「他也反對，可是可是.....結果講不下去」。

柯文哲嗆，若藍綠不甲級動員，這個自治條例會過嗎？不會嘛，今天就是一種政治作戰，甚至更奇怪，國民黨與民進黨合作在一起，但過去三十年，什麼時候看過他們合作？

對於先前是否有一一拜會議員尋求支持？柯文哲說，過程中，他去跟很多議員說明，比較年輕的議員都很清楚，對台灣長期發展，發重陽金是不對的，甚至還有議員說「他也反對，可是可是.....結果講不下去」。

柯文哲說，這個法令就是違法，因議會不「得」為增加預算之法案，還有要增加預算法案也要提出財源，結果議會「要發重陽金，錢怎麼來我不管你，哪有那一回事？」

柯文哲今天也提出他的政治理念，台北市政府並沒有拒絕發放敬老金，事實上，台北市對於中低收入及低收入的長者是有發放重陽敬老金的。市府只是拒絕不分青紅皂白、不管有錢沒錢，不排富的、齊頭式的普遍發放重陽敬老金。