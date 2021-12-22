5親屬任市府職遭譏「寄生上流」 北市廉委會：符合規定

北市公園處長黃淑如9月遭爆料，有多名親友在公園處內任職，被譏諷為台版「寄生上流」，台北市長柯文哲曾言「該怎麼辦就怎辦，不會護短」。北市府今天公布調查結果，表示任用皆符合法令規定，無涉不法；黃淑如勝訪時僅回應「平常心看待」。

9月時有民眾爆料，工務局公園處長黃淑如的二個弟弟、姪子和姪子的女朋友，共有5人都在市府工作，而且遭基層爆料都是做輕鬆的工作，質疑特權。

經過3個多月調查，北市府廉政透明委員會今天公布調查結果，確認5名親屬任用皆符合法令規定，無涉不法。公園處表示，5人的任用或雇用程序均未違反公務人員任用法、公職人員利益衝突迴避法、工友管理要點、行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法等有關迴避之規定。

黃淑如則說「就是平常心看待」，並表示當初這些親友都是在就業服務處網站上看見報名資訊，所有任用、雇用都是依照規定處理，全都是要報考，職位也都必須對外招考。

公園處今天也發新聞稿，指黃淑如服務公園處迄今30餘年，自基層累積專業經驗，積極督辦相關綠美化工程，優化公園更新整建，卓越有成；執行營造永續環境政策，打造田園城市政策，廣受各界好評，於2016年榮獲行政院模範公務人員殊榮。

黃淑如表示，對於本案引起外界矚目及長官困擾，深感歉意，未來將更戮力從公，強化北市綠化及生態環境，並落實田園城市計畫，帶動社區與民間參與，讓台北市成為宜居、美好與永續發展的城市。