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東方風能海纜船隊成軍 海工國產化里程碑

中央社 / 台中22日電

疫情影響離岸風場建置進度，東方風能購入配有3套動態定位系統的佈纜船，率先完成國內離岸風電海纜船隊佈局，是離岸風電海事工程國產化重要里程碑。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，離岸風場進度落後，東方風能今年5月購入國內第1艘離岸工程船「東風建設者號」，12月購入Polar Onyx（北極瑪瑙號）佈纜船，預計明年3月抵台，投入風場佈纜支援工作，擴張離岸風電市場船隊規模。

東方風能執行長陳柏霖今天接受中央社記者採訪表示，這次購置除展現深耕綠能產業的決心，也成功整合海纜佈放所需施工船機的最後一塊拼圖，奠定台灣海事工程產業進軍國際市場的領導地位。

母公司宏華營造總經理陳宗邦指出，只有落實完全的國產化才能讓產業永續發展，海纜施工全面國產化，是台灣離岸風電海事工程進程上重要的里程碑。

Polar Onyx（北極瑪瑙號）為130公尺長、25公尺寬，配有DP3動態定位系統及250噸波浪補償吊車，採用柴油電力推進系統，配置48個單人艙，41個雙人艙，甲板面積高達1700平方公尺，配置有直升機停機坪及2個超深海工作型ROV水下無人載具佈放系統，為目前國 際市場上最先進的海纜工作船之一。

疫情 北極

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